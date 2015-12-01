«Ковель, ти фантастичний!», – Порошенко під час візиту на Волинь
Сьогодні, 07:38
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з волинянами в Ковелі розповів, за що він любить це місто.
Про це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.
У своїй промові Глава Держави зачепив чимало важливих тем, серед яких - реальні здобутки на пості очільника країни, наприклад, створення боєздатної армії, децентралізація, надання безвізу, отримання томосу, та плани на майбутнє, де у пріоритеті - мир та подолання бідності.
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Проте окремої уваги заслуговують вислови Петра Порошенка про любов до Ковеля та його мешканців.
"Ковель, я тебе дуже люблю! Ковель, ти фантастичний!".
"Тут, у Ковелі, ми разом з вами творимо майбутнє України. Дорога, високодостойна громада Ковеля, дорогі краяни, гордий за вас і весь народ! Ми з вами 5 років створювали фундамент власної української хати. Ми будували армію, мову, віру".
"Ви герої, бо Ковель і всі волиняни зберегли дух свободи, яким ця славетна земля славилася ще з княжих часів, часів козаччини, довгих років боротьби УПА проти двох найжахливіших тоталітарних режимів історії планети. І ніхто не змусить нас забути, забрати нашу горідсть і нашу свободу. Ніхто і ніколи".
"Як верховний Головнокомандувач я дякую Ковелю, дякую всій Волині за підтримку нашої армії. Але ворог завдав нам гірких втрат - більше 170 волинян віддали свої життя за незалежність. Серед них - 11 ковельчан. І ми назавжди запам‘ятаємо ціну, заплачену за нашу свободу. Ми ніколи, нікому не дозволимо поставити Волинь і Україну на коліна".
До слова, у Ковелі Петро Порошенко зворушливо розповів про кохання всього життя.
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Про це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.
У своїй промові Глава Держави зачепив чимало важливих тем, серед яких - реальні здобутки на пості очільника країни, наприклад, створення боєздатної армії, децентралізація, надання безвізу, отримання томосу, та плани на майбутнє, де у пріоритеті - мир та подолання бідності.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Про що говорив Порошенко на Волині. ПОВНИЙ ТЕКСТ ПРОМОВИ
Проте окремої уваги заслуговують вислови Петра Порошенка про любов до Ковеля та його мешканців.
"Ковель, я тебе дуже люблю! Ковель, ти фантастичний!".
"Тут, у Ковелі, ми разом з вами творимо майбутнє України. Дорога, високодостойна громада Ковеля, дорогі краяни, гордий за вас і весь народ! Ми з вами 5 років створювали фундамент власної української хати. Ми будували армію, мову, віру".
"Ви герої, бо Ковель і всі волиняни зберегли дух свободи, яким ця славетна земля славилася ще з княжих часів, часів козаччини, довгих років боротьби УПА проти двох найжахливіших тоталітарних режимів історії планети. І ніхто не змусить нас забути, забрати нашу горідсть і нашу свободу. Ніхто і ніколи".
"Як верховний Головнокомандувач я дякую Ковелю, дякую всій Волині за підтримку нашої армії. Але ворог завдав нам гірких втрат - більше 170 волинян віддали свої життя за незалежність. Серед них - 11 ковельчан. І ми назавжди запам‘ятаємо ціну, заплачену за нашу свободу. Ми ніколи, нікому не дозволимо поставити Волинь і Україну на коліна".
До слова, у Ковелі Петро Порошенко зворушливо розповів про кохання всього життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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