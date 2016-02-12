Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає





Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам



У перший місяць весни в Україні очікуються два етапи похолодання – з 12 та з 19 березня.



12-15 числа у всіх регіонах температура повітря опуститься до -3-5 градусів морозу. Тепліше буде лише в південних областях. Проте, шквального вітру, який наробив чимало лиха в країні 9-11 березня більше не буде.



Вже 19-22 березня прийде друга хвиля похолодання – стовпчики термометрів опустяться до -5-7 градусів морозу. На півночі і сході температура буде ще нижчою.



Окрім того, за підрахунками синоптика, 17-19 березня та наприккінці місяця – 27-29 числа в Україні можливі дощі, а в деяких областях навіть мокрий сніг. Загалом, похолодання протримається до кінця місяця.



Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.



Приблизно з 8 квітня почнеться дуже спекотна погода, буде мало дощів. Стовпчики термометрів покажуть +17+20 градусів,– розповів Леонід Горбань.



Загалом, народні синоптики зазначають, що до середини весни в багатьох регіонах країни все ще може лежати сніг. Через часте чергування приморозків та відлиг, прогнозують перепади атмосферного тиску, що може позначитись на самопочутті багатьох людей. Якщо порівнювати весну 2019 року із минулорічною, то за усіма прогнозами вона буде прохолоднішою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Березень розпочався в Україні значним потеплінням та сонячною весняною погодою. Проте, згодом повернулися морози, сніг, дощі та шквальний вітер. Похолодання протримається у всіх областях до кінця місяця, а справжнє потепління почнеться лише у квітні.Про це розповів народний синоптику коментарі журналістам 24 каналу У перший місяць весни в Україні очікуються два етапи похолодання – з 12 та з 19 березня.12-15 числа у всіх регіонах температура повітря опуститься до -3-5 градусів морозу. Тепліше буде лише в південних областях. Проте, шквального вітру, який наробив чимало лиха в країні 9-11 березня більше не буде.Вже 19-22 березня прийде друга хвиля похолодання – стовпчики термометрів опустяться до -5-7 градусів морозу. На півночі і сході температура буде ще нижчою.Окрім того, за підрахунками синоптика, 17-19 березня та наприккінці місяця – 27-29 числа в Україні можливі дощі, а в деяких областях навіть мокрий сніг. Загалом, похолодання протримається до кінця місяця.Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.Приблизно з 8 квітня почнеться дуже спекотна погода, буде мало дощів. Стовпчики термометрів покажуть +17+20 градусів,– розповів Леонід Горбань.Загалом, народні синоптики зазначають, що до середини весни в багатьох регіонах країни все ще може лежати сніг. Через часте чергування приморозків та відлиг, прогнозують перепади атмосферного тиску, що може позначитись на самопочутті багатьох людей. Якщо порівнювати весну 2019 року із минулорічною, то за усіма прогнозами вона буде прохолоднішою.

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