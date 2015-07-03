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Українські школярі долучилися до глобального кліматичного страйку

Українські школярі долучилися до глобального кліматичного страйку
У п’ятницю, 15 березня, у близько ста країнах світу школярі вийдуть на наймасштабнішу екологічну акцію протесту – кліматичний страйк, який ініціювала 15-річна Гретта Танберг з Швеції.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, - пише "Кордон".

З її слів, кліматичний страйк пройде у 1325 місцях в 98 країнах. Протести відбудуться у Вашингтоні, Москва, Мумбаї, Шанхаї, Лагосі, Ріо-де Жанейро, Сіднеї, Париж, Найробі, Сантьяго, Нью-Йорку, Лондоні, Тель-Авіві, Торонто, Бейруті, Цюріху, Києві, Гавані та інших містах.

Шкільні страйки відбуваються по світі кожну п’ятницю, але саме 15 березня планується один із наймасштабніших. Учні пропускають уроки та виходять із банерами на вулиці, щоб привернути увагу до змін клімату та екологічних проблем, які завдають невиправної шкоди.

На сайті п’ятничних страйків опубліковано карту із зазначенням усіх міст, де протести відбуватимуться цієї п’ятниці. Серед них і українські міста: Київ, Харків, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя.

Українські школярі долучилися до глобального кліматичного страйку

Українські школярі долучилися до глобального кліматичного страйку


Як розповіла дівчинка в інтерв’ю The Guardian, приблизно у віці восьми років, коли вперше дізналася про зміну клімату, була вражена, що дорослі не сприймають це питання серйозно. Це була не єдина причина, через яку Гретта стала депресивною через кілька років, але це було важливим чинником.

“Пам’ятаю, коли я була молодша, і в школі наші вчителі показували нам фільми про пластик в океані, голодних білих ведмедів тощо. Я плакала через всі фільми. Мої однокласники були стурбовані, коли дивилися фільм, але коли він завершувався, вони починали думати про інші речі. Я не могла цього зробити. Ці фотографії застрягли в моїй голові”, – розповідає Гретта.

В серпні минулого року без підтримки батьків та однокласників Гретта розпочала страйк, проте за вісім місяців ситуація кардинально змінилася.

Зараз Гретта Танберг стала символом боротьби та рішучості у всьому світі.

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Теги: страйк, клімат, зміни, Земля, школярі
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