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Курс валют у Луцьку на 15 березня

Курс валют у Луцьку на 15 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.650, а продаж - 27.064.

Євро при купівлі становить - 29.967, при продажу - 30.615.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.422.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.720, продаж - 7.133.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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