Теракт в мечетях Нової Зеландії: загинули 40 людей





Коли чоловік відкрив стрілянину, у мечеті Нової Зеландії знаходилося 300 осіб. У цілому у двох мечетях на молитві було 500 осіб, - пишуть



Відомо, що нападником був австралієць, він скоїв злочин через антиісламську позицію, також у нього були антиімміграційні, антиетнічні погляди.



Першу жертву він розстріляв у дверях, потім пройшов всередину мечеті і почав стріляти без розбору. Друга жертва намагалася повзти по коридору до дверей, але тут же отримала ще кілька куль.



Люди ховалися у кутах, вони сиділи, коли були застрелені. Стрілець заблокував двері, виключаючи момент втечі.



Стрілок був озброєний як мінімум однієї напівавтоматичною гвинтівкою.



Атак було декілька, одна з них сталася також у мечеті передмістя Лінвуда. Повідомлялося також і про третю стрілянину, але підтверджень цьому немає.



Прем’єр-міністр Нової Зеландії під час конференції назвав подію “одним із найсумніших днів в історії країни”.



До речі, двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ять осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії невідомий розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 40 людей, є поранені.Коли чоловік відкрив стрілянину, у мечеті Нової Зеландії знаходилося 300 осіб. У цілому у двох мечетях на молитві було 500 осіб, - пишуть Факти Відомо, що нападником був австралієць, він скоїв злочин через антиісламську позицію, також у нього були антиімміграційні, антиетнічні погляди.Першу жертву він розстріляв у дверях, потім пройшов всередину мечеті і почав стріляти без розбору. Друга жертва намагалася повзти по коридору до дверей, але тут же отримала ще кілька куль.Люди ховалися у кутах, вони сиділи, коли були застрелені. Стрілець заблокував двері, виключаючи момент втечі.Стрілок був озброєний як мінімум однієї напівавтоматичною гвинтівкою.Атак було декілька, одна з них сталася також у мечеті передмістя Лінвуда. Повідомлялося також і про третю стрілянину, але підтверджень цьому немає.Прем’єр-міністр Нової Зеландії під час конференції назвав подію “одним із найсумніших днів в історії країни”.До речі, двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ять осіб.

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