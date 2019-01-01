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Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО

Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Лучанка Ольга Копцова знялася у документальному російському серіалі «Слідство вели… з Леонідом Каневським».

Відео останньої ролі вона розмістила на своїй сторінці у «Фейсбуці», - пише інтернет-видання Волинь24.

Ольга Копцова – донька відомого українського кінорежисера, оператора, засновника і керівника народної аматорської кіностудії «Волинь» (очолював її 40 років) Бориса Ревенка (1937-2015). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (до 1998 року – Рівненський інститут культури), де здобула фах режисера. У 90-ті роки минулого століття Ольга Ревенко працювала на Волинському телебаченні. До Революції гідності й війни на Сході України вийшла заміж і переїхала на постійне проживання у Москву. Працює в кінематографі, знімається в багатьох російських ігрових фільмах.

У коментарі інтернет-виданню «Волинь24» Ольга Копцова (Ревенко) розповіла, що це вже її п’ята роль у телесеріалі «Слідство вели… з Леонідом Каневським». Крім того, вона знімалася у проекті «Скліфосовський-7», у телерекламі, в серіалах «Муслім Магомаєв», «Безсонов» (ХІХ століття) та інших кінороботах.

Довідково:

«Слідство вели… з Леонідом Каневським» – цикл документальних передач телеканалу НТВ про найбільш резонансні злочини, скоєні в СРСР. Сюжет супроводжується розповідями про повсякденне життя радянських громадян й ігровими епізодами у виконанні акторів кіно. Ведучий – актор Леонід Каневський, відомий за радянським телесеріалом «Следствие ведут ЗНАТОКИ». В Україні передачі циклу «Слідство вели…» транслює телеканал «Інтер».





Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО
Донька легендарного волинського кінорежисера знімається у російському серіалі. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, кіно, Росія, фото
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