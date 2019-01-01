У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
Сьогодні, 10:34
У ТРЦ «ПортCity» 17 березня відбудеться національний турнір блейдерів організований спільно з магазином розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.
Програма турніру:
Попередня реєстрація учасників на турнір блейдерів: 13:00 - 13:50
Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00.
У турнірі приймуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.
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Програма турніру:
Попередня реєстрація учасників на турнір блейдерів: 13:00 - 13:50
Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00.
У турнірі приймуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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