У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*





Програма турніру:



Попередня реєстрація учасників на турнір блейдерів: 13:00 - 13:50

Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00.



У турнірі приймуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» 17 березня відбудеться національний турнір блейдерів організований спільно з магазином розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.Програма турніру:Попередня реєстрація учасників на турнір блейдерів: 13:00 - 13:50Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00.У турнірі приймуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію