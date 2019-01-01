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У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*

У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
У ТРЦ «ПортCity» 17 березня відбудеться національний турнір блейдерів організований спільно з магазином розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.

Програма турніру:

Попередня реєстрація учасників на турнір блейдерів: 13:00 - 13:50
Змагання Блейдерів: 14:00 – 16:00.

У турнірі приймуть участь не лише професіонали блейдери з Луцька, а й учасники з інших міст.



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Теги: національний турнір блейдерів, ПортCity
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