Міжнародні спостерігачі зацікавилися інформаційною кампанією про вибори, яку запустили у Луцьку





«Пауло Ферреіра та Драган Нікодієвіч, довгострокові спостерігачі за виборами «ENEMO»(Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами) відвідали офіс Громадянського Руху», - йдеться на Facebook-сторінці громадської організації, - пише



У рамках місії зі спостереження за виборами в Україні 2019, у четвер, 14 березня, вони зустрілися зі співзасновником «СВІДОМИХ», політологом та головою Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайлом Находом, щоб дізнатися особливості проведення виборів в Україні, а також проблеми і очікування, пов’язані з цим процесом. Обговорили також, наскільки об’єктивно здійснюється подача інформації про перебіг президентської виборчої кампанії національними та місцевими ЗМІ.



«Михайло Наход детально розповів про суть інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» та її мету. Зокрема, зауважив, що вона не агітує за жодного з кандидатів у Президенти України, а має просвітницьку ціль. А також висловив своє бачення, що результат президентських виборів в Україні може бути непередбачуваним», – повідомили «СВІДОМІ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародну організацію ENEMO. The European Network of Election Monitoring Organizations зацікавила інформаційна кампанія «Голосуй свідомо», яку Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочав реалізовувати у березні.«Пауло Ферреіра та Драган Нікодієвіч, довгострокові спостерігачі за виборами «ENEMO»(Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами) відвідали офіс Громадянського Руху», - йдеться на Facebook-сторінці громадської організації, - пише Конкурент У рамках місії зі спостереження за виборами в Україні 2019, у четвер, 14 березня, вони зустрілися зі співзасновником «СВІДОМИХ», політологом та головою Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, щоб дізнатися особливості проведення виборів в Україні, а також проблеми і очікування, пов’язані з цим процесом. Обговорили також, наскільки об’єктивно здійснюється подача інформації про перебіг президентської виборчої кампанії національними та місцевими ЗМІ.«Михайло Наход детально розповів про суть інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» та її мету. Зокрема, зауважив, що вона не агітує за жодного з кандидатів у Президенти України, а має просвітницьку ціль. А також висловив своє бачення, що результат президентських виборів в Україні може бути непередбачуваним», – повідомили «СВІДОМІ».

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