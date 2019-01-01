вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Міжнародні спостерігачі зацікавилися інформаційною кампанією про вибори, яку запустили у Луцьку

Міжнародні спостерігачі зацікавилися інформаційною кампанією про вибори, яку запустили у Луцьку
Міжнародну організацію ENEMO. The European Network of Election Monitoring Organizations зацікавила інформаційна кампанія «Голосуй свідомо», яку Громадянський Рух «СВІДОМІ» розпочав реалізовувати у березні.

«Пауло Ферреіра та Драган Нікодієвіч, довгострокові спостерігачі за виборами «ENEMO»(Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами) відвідали офіс Громадянського Руху», - йдеться на Facebook-сторінці громадської організації, - пише Конкурент.

У рамках місії зі спостереження за виборами в Україні 2019, у четвер, 14 березня, вони зустрілися зі співзасновником «СВІДОМИХ», політологом та головою Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайлом Находом, щоб дізнатися особливості проведення виборів в Україні, а також проблеми і очікування, пов’язані з цим процесом. Обговорили також, наскільки об’єктивно здійснюється подача інформації про перебіг президентської виборчої кампанії національними та місцевими ЗМІ.

«Михайло Наход детально розповів про суть інформаційної кампанії «Голосуй свідомо» та її мету. Зокрема, зауважив, що вона не агітує за жодного з кандидатів у Президенти України, а має просвітницьку ціль. А також висловив своє бачення, що результат президентських виборів в Україні може бути непередбачуваним», – повідомили «СВІДОМІ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 15-17 березня
Сьогодні, 11:00
У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Міжнародні спостерігачі зацікавилися інформаційною кампанією про вибори, яку запустили у Луцьку
Сьогодні, 10:45
У «ПортCity» – національний турнір блейдерів*
Сьогодні, 10:34
У волинському полі побачили величезну зграю рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Агітація без агітації: у Луцьку з’явилися загадкові білборди Агітація без агітації: у Луцьку з’явилися загадкові білборди
11 березень, 12:45
Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО Лучан закликають голосувати свідомо і не «вестися» на рекламу кандидатів у Президенти. ВІДЕО
07 березень, 11:20
Про що лучани запитували в Андрія Покровського на відкритій зустрічі. ФОТО Про що лучани запитували в Андрія Покровського на відкритій зустрічі. ФОТО
27 лютий, 22:15
Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто Депутат Луцькради розповість, які зміни чекають на місто
19 лютий, 18:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дайте подзвонити»: на Волині шахрай перекинув собі 2 тисячі гривень
Сьогодні, 11:55
 0
Ще одна волинська громада хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 11:52
 0
«Путін не дарма ненавидить Порошенка»: герої війни на Волині розповіли про єдиного достойного опонента Кремлю*
Сьогодні, 11:38
 0
Дитину, яка дивом вижила після удару струмом, батьки кинули в лікарні
Сьогодні, 11:27
 0
Субпроект Світового банку реалізовують з врахуванням зауважень аудиторів, – головний медик Волині
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8