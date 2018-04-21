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Субпроект Світового банку реалізовують з врахуванням зауважень аудиторів, – головний медик Волині

Субпроект Світового банку реалізовують з врахуванням зауважень аудиторів, – головний медик Волині
На Волині триває робота над якісною та вчасною реалізацією субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Всі рішення членів групи управління субпроектом та комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг для проведення закупівель узгоджуються зі Світовим банком та Міністерством охорони здоров’я України, а рекомендації Рахункової палати України взяті до уваги та виконуються, аби в подальшому під час перевірок зауважень від контролюючих органів не було, - йдеться на офіційній сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА" у facebook.

Як уточнив начальник управління здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк, на жаль, актом перевірки Рахункової палати України спекулюють опоненти, не дослідивши питання.

«Ми вдячні усім контролюючим органам, які, маючи спільні з нами державницькі позиції, скрупульозно вивчають витрачання бюджетних коштів. Ми робимо свою роботу, інспектори – свою. А про спільну мету свідчить той факт, що ми вжили низку заходів з усунення порушень та недоліків у впровадженні проекту відповідно до рекомендацій Рахункової палати за результатами звіту про аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», – наголосив він.

За словами головного медика краю, на Волині для виправлення ситуації одразу ж переглянули План закупівель на предмет доцільності здійснення включених до плану закупівель заходів з урахування рекомендацій, наданих Рахунковою палатою України у своєму звіті, й посилили контроль за отриманням товарів, робіт, послуг відповідно до визначених підписаними договорами специфікацій і умов. Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації надало закладам охорони здоров’я області детальну інструкцію щодо приймання та перевірки товарів, закуплених за кошти позики. Є зміни у фінансовій звітності, прийнято рішення про виключення гінекологічних крісел із закупівлі обладнання для реконструйованих амбулаторій.

«Нині ми системно виконуємо рекомендації зовнішнього державного аудитора. Реагуємо, корегуємо – тобто робимо все для того, щоб в області до освоєння коштів платників податків не було зауваг, а стан охорони здоров`я зазнав разючих якісних змін. Більшість недоліків, які заважали якісному впровадженню субпроекту та завдавали йому репутаційних втрат, зокрема й тих, які виявив аудит Рахункової палати України, виправлені, а група з управління субпроектом працює над реалізацією усього запланованого», – резюмував Ващенюк.

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Теги: Субпроект Світого банку, Ігор Ващенюк
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