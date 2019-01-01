Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:07
Зранку 14 березня у центрі Луцька було напрочуд людно: сотні лісівників, поліцейські, нацгвардійці, посадовці… Місто метушилося в очікуванні Глави Держави та Головнокомандувача Петра Порошенка.
На Театральному майдані перед драмтеатром розташувалося «містечко лісівників». Вони привезли зразки сучасної техніки, нові автомобілі, продукцію, яку виробляють волинські лісгоспи. А всередині будівлі в рамках IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорювали стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.
У рамках з’їзду мав виступити і Президент України Петро Порошенко, однак по обіді стало відомо, що він полетів на Донбас, аби привітати військових із Днем українського добровольця. Утім, Луцьк продовжував чекати.
Тим часом причепурився і Ковель, адже тут на 14 березня запланували знакову для всієї області подію – Раду регіонального розвитку, куди з’їхалися представники влади, бізнесмени, аграрії, духовенство, зацікавлені у розвитку краю волиняни.
«Яковлев (ред. – голова Луцької РДА), наче президент за трибуною виступає», – чулося із залу. А він із толком модерував зустріч, запрошуючи до слова нових спікерів.
Першим про плани щодо розвитку Волині на найближчі роки розповів голова ОДА Олександр Савченко. За його словами, Ковель – місто, яке динамічно розвивається. Саме тут запланували втілити грандіозний для області проект – індустріальний парк «Ковель». Завдяки індустріальному парку в області можна буде створити 3-4 тисячі нових робочих місць і залучити 600 мільйонів євро інвестицій.
Однак це не єдина ціль, якої хочуть досягти найближчим часом. У планах – створення в Олиці туристичного центру, будівництво нових шкіл, зокрема, у Башликах, медичних закладів, ремонт доріг, створення до 2020 року від Ковеля транспортного вузла до польського міста Грубешів, розвиток аграрної галузі та інше.
Олександр Савченко зізнався, що очікують і приїзд Президента Петра Порошенка на Раду регіонального розвитку, проте не певні, що він встигне через відвідини добровольців на Сході. Так і сталося – Глава Держави приїхав надвечір на центральну площу Ковеля, де «Плач Єремії» виконував найвідоміші хіти та навіть повстанські пісні.
«Для перемоги країні потрібен порох, а вазелін - для капітуляції», – гучно заявив перед ковельчанами дипломат Дмитро Чекалкін і ці слова підтримали оплесками. Висловити підтримку Петру Порошенку приїхали й уповноважений Президента України Петра Порошенка з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко, нардепи Степан Івахів та Сергій Мартиняк.
Люду – яблуку ніде впасти. Батьки з дітьми, пенсіонери, молодь... За скромними підрахунками, на площі у центрі Ковеля зібралося понад 8000 людей.
Тим часом деякі волинські ЗМІ повідомляли про пропускний режим за списками на виступ Президента. Але цьому раз-у-раз дивувалися присутні: «Ну я ж тут стою. Які списки?». І не могли дочекатися, коли ж Гарант вийде на сцену. Сам Петро Порошенко перед виступом пройшов у натовп, аби привітатися за руку з волинянами.
«Тут, у Ковелі, ми разом з вами творимо майбутнє України. Дорога, високодостойна громадо Ковеля, дорогі краяни, гордий за вас і весь народ! Ми з вами 5 років створювали фундамент власної української хати. Ми будували армію, мову, віру. Я прямо зараз прилетів з фронту, де зустрівся на Сході з найкращими у світі українськими військовими-добровольцями і привітав їх зі святом, а ввечері я тут, у Ковелі. І я дякую за допомогу, яку ви надали у створенні обороноздатної держави», – розпочав він.
У своїй промові Глава Держави зачепив чимало важливих тем, серед яких - реальні здобутки на пості очільника країни, наприклад, створення боєздатної армії, децентралізація, надання безвізу, отримання томосу, та плани на майбутнє, де у пріоритеті - мир та подолання бідності.
Президент зізнався у почуттях своїй дружині Марині, яку зустрів у 17 років і з якою дотепер нерозлучний.
«Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», – мовив Петро Порошенко.
Однак це не були єдині слова любові та вдячності, висловлені у Ковелі:
«Ковель, я тебе дуже люблю! Ковель, ти фантастичний! Волинь, ти наша улюблена!» – щиро зізнався Гарант, і закликав не схибити 31 березня, не допустити реалізації плану Путіна, не дозволити збити країну з курсу на ЄС і НАТО.
«І тут, на цьому майдані, на Волині я прошу мандату довіри на наступні зміни у державі. Дякую за довіру, підтримку. Дякую, що ми не дамо їм жодного шансу!» – відзначив Президент України. А потім – знову до волинян, потім – знову прощання, потім – знову дорога…
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На Театральному майдані перед драмтеатром розташувалося «містечко лісівників». Вони привезли зразки сучасної техніки, нові автомобілі, продукцію, яку виробляють волинські лісгоспи. А всередині будівлі в рамках IV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України учасники обговорювали стан реалізації рішень першого етапу зустрічі, подальші кроки та напрям розвитку лісового господарства України.
У рамках з’їзду мав виступити і Президент України Петро Порошенко, однак по обіді стало відомо, що він полетів на Донбас, аби привітати військових із Днем українського добровольця. Утім, Луцьк продовжував чекати.
Тим часом причепурився і Ковель, адже тут на 14 березня запланували знакову для всієї області подію – Раду регіонального розвитку, куди з’їхалися представники влади, бізнесмени, аграрії, духовенство, зацікавлені у розвитку краю волиняни.
«Яковлев (ред. – голова Луцької РДА), наче президент за трибуною виступає», – чулося із залу. А він із толком модерував зустріч, запрошуючи до слова нових спікерів.
Першим про плани щодо розвитку Волині на найближчі роки розповів голова ОДА Олександр Савченко. За його словами, Ковель – місто, яке динамічно розвивається. Саме тут запланували втілити грандіозний для області проект – індустріальний парк «Ковель». Завдяки індустріальному парку в області можна буде створити 3-4 тисячі нових робочих місць і залучити 600 мільйонів євро інвестицій.
Однак це не єдина ціль, якої хочуть досягти найближчим часом. У планах – створення в Олиці туристичного центру, будівництво нових шкіл, зокрема, у Башликах, медичних закладів, ремонт доріг, створення до 2020 року від Ковеля транспортного вузла до польського міста Грубешів, розвиток аграрної галузі та інше.
Олександр Савченко зізнався, що очікують і приїзд Президента Петра Порошенка на Раду регіонального розвитку, проте не певні, що він встигне через відвідини добровольців на Сході. Так і сталося – Глава Держави приїхав надвечір на центральну площу Ковеля, де «Плач Єремії» виконував найвідоміші хіти та навіть повстанські пісні.
«Для перемоги країні потрібен порох, а вазелін - для капітуляції», – гучно заявив перед ковельчанами дипломат Дмитро Чекалкін і ці слова підтримали оплесками. Висловити підтримку Петру Порошенку приїхали й уповноважений Президента України Петра Порошенка з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко, нардепи Степан Івахів та Сергій Мартиняк.
Люду – яблуку ніде впасти. Батьки з дітьми, пенсіонери, молодь... За скромними підрахунками, на площі у центрі Ковеля зібралося понад 8000 людей.
Тим часом деякі волинські ЗМІ повідомляли про пропускний режим за списками на виступ Президента. Але цьому раз-у-раз дивувалися присутні: «Ну я ж тут стою. Які списки?». І не могли дочекатися, коли ж Гарант вийде на сцену. Сам Петро Порошенко перед виступом пройшов у натовп, аби привітатися за руку з волинянами.
«Тут, у Ковелі, ми разом з вами творимо майбутнє України. Дорога, високодостойна громадо Ковеля, дорогі краяни, гордий за вас і весь народ! Ми з вами 5 років створювали фундамент власної української хати. Ми будували армію, мову, віру. Я прямо зараз прилетів з фронту, де зустрівся на Сході з найкращими у світі українськими військовими-добровольцями і привітав їх зі святом, а ввечері я тут, у Ковелі. І я дякую за допомогу, яку ви надали у створенні обороноздатної держави», – розпочав він.
У своїй промові Глава Держави зачепив чимало важливих тем, серед яких - реальні здобутки на пості очільника країни, наприклад, створення боєздатної армії, децентралізація, надання безвізу, отримання томосу, та плани на майбутнє, де у пріоритеті - мир та подолання бідності.
Президент зізнався у почуттях своїй дружині Марині, яку зустрів у 17 років і з якою дотепер нерозлучний.
«Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», – мовив Петро Порошенко.
Однак це не були єдині слова любові та вдячності, висловлені у Ковелі:
«Ковель, я тебе дуже люблю! Ковель, ти фантастичний! Волинь, ти наша улюблена!» – щиро зізнався Гарант, і закликав не схибити 31 березня, не допустити реалізації плану Путіна, не дозволити збити країну з курсу на ЄС і НАТО.
«І тут, на цьому майдані, на Волині я прошу мандату довіри на наступні зміни у державі. Дякую за довіру, підтримку. Дякую, що ми не дамо їм жодного шансу!» – відзначив Президент України. А потім – знову до волинян, потім – знову прощання, потім – знову дорога…
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