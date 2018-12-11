У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 10:57
У Луцьку муніципали на двох вулицях міста виявили надписи на фасадах будинків та під'їздах, котрі пропагують розповсюдження наркотиків.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Відтак, на вулиці Ветеранів, 1а та по проспекті Молоді, 3б інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста були видані приписи відповідальним особам на усунення порушення шляхом зафарбування графіті.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Відтак, на вулиці Ветеранів, 1а та по проспекті Молоді, 3б інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста були видані приписи відповідальним особам на усунення порушення шляхом зафарбування графіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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