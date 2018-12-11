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У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО

У Луцьку в під'їздах будинків – реклама наркотиків. ФОТО
У Луцьку муніципали на двох вулицях міста виявили надписи на фасадах будинків та під'їздах, котрі пропагують розповсюдження наркотиків.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Відтак, на вулиці Ветеранів, 1а та по проспекті Молоді, 3б інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста були видані приписи відповідальним особам на усунення порушення шляхом зафарбування графіті.

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Теги: реклама, наркотики, Луцьк, муніципали
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