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У Луцьку розкажуть про (не)відомих волинських співаків, театралів та художників

У Луцьку розкажуть про (не)відомих волинських співаків, театралів та художників
Всіх охочих запрошують на лекцію Олександра Котиса і Тетяни Яцечко-Блаженко «(Не)відомі волиняни: архітектори, театрали, художники та співаки».

Захід відбудеться 21 березня у книгарні "Є". Початок – о 18:00.

За словами організаторів, ідея проекту з’явилась в 2016 році й була реалізована у форматі рубрики на сторінках інтернет видання «Хроніки Любарта».

За час існування рубрики, авторами публікацій стали Олександр Котис, Тетяна Яцечко-Блаженко та Артур Альошин. Сьогодні в доробку близько сотні біографій волинян, які досягли успіху в тій чи іншій сфері. Географічно проект охоплює території Великої Волині. Героями публікацій стали вихідці з Волині, її мешканці та відомі люди із волинським корінням.

В 2019 році в рамках проекту планується проведення трьох заходів, у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео- супроводом. Лектори планують розповісти лучанам та гостям міста про цікавих особистостей, які мають безпосереднє відношення до Волині.

На завершення проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів по Луцьку та Волині, а також друкованих видань для популяризації регіону.

Під час наступної публічної лекції слухачі дізнаються нові імена, пов’язані з Волинню. Тематика заходу цього разу дозволить розповісти про архітекторів, театралів, художників та співаків.

У Луцьку розкажуть про (не)відомих волинських співаків, театралів та художників

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Теги: історія, цікаво, анонс
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