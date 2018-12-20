У Луцьку розкажуть про (не)відомих волинських співаків, театралів та художників

Олександра Котиса і Тетяни Яцечко-Блаженко «(Не)відомі волиняни: архітектори, театрали, художники та співаки».







За словами організаторів, ідея проекту з’явилась в 2016 році й була реалізована у форматі рубрики на сторінках інтернет видання «Хроніки Любарта».



За час існування рубрики, авторами публікацій стали Олександр Котис, Тетяна Яцечко-Блаженко та Артур Альошин. Сьогодні в доробку близько сотні біографій волинян, які досягли успіху в тій чи іншій сфері. Географічно проект охоплює території Великої Волині. Героями публікацій стали вихідці з Волині, її мешканці та відомі люди із волинським корінням.



В 2019 році в рамках проекту планується проведення трьох заходів, у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео- супроводом. Лектори планують розповісти лучанам та гостям міста про цікавих особистостей, які мають безпосереднє відношення до Волині.



На завершення проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів по Луцьку та Волині, а також друкованих видань для популяризації регіону.



Під час наступної публічної лекції слухачі дізнаються нові імена, пов’язані з Волинню. Тематика заходу цього разу дозволить розповісти про архітекторів, театралів, художників та співаків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всіх охочих запрошують на лекцію«(Не)відомі волиняни: архітектори, театрали, художники та співаки». Захід відбудеться 21 березня у книгарні "Є". Початок – о 18:00.За словами організаторів, ідея проекту з’явилась в 2016 році й була реалізована у форматі рубрики на сторінках інтернет видання «Хроніки Любарта».За час існування рубрики, авторами публікацій стали Олександр Котис, Тетяна Яцечко-Блаженко та Артур Альошин. Сьогодні в доробку близько сотні біографій волинян, які досягли успіху в тій чи іншій сфері. Географічно проект охоплює території Великої Волині. Героями публікацій стали вихідці з Волині, її мешканці та відомі люди із волинським корінням.В 2019 році в рамках проекту планується проведення трьох заходів, у форматі публічних лекцій із аудіо- та відео- супроводом. Лектори планують розповісти лучанам та гостям міста про цікавих особистостей, які мають безпосереднє відношення до Волині.На завершення проекту планується поява нових цікавих туристичних маршрутів по Луцьку та Волині, а також друкованих видань для популяризації регіону.Під час наступної публічної лекції слухачі дізнаються нові імена, пов’язані з Волинню. Тематика заходу цього разу дозволить розповісти про архітекторів, театралів, художників та співаків.

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