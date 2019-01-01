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У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ

У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
Під вечір у Шацьку пройшов невеликий дощ, після якого у небі засяяло сонце.

Про це пише Район.Шацьк.

Хмари відійшли, і в небі з'явилися перші березневі веселки. І не одна, а цілих дві.

Багато хто з шачан сфотографував це яскраве диво та опублікував свої фото у соцмережах.

У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ

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Теги: фото, природа
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