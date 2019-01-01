У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ
Сьогодні, 11:19
Під вечір у Шацьку пройшов невеликий дощ, після якого у небі засяяло сонце.
Про це пише Район.Шацьк.
Хмари відійшли, і в небі з'явилися перші березневі веселки. І не одна, а цілих дві.
Багато хто з шачан сфотографував це яскраве диво та опублікував свої фото у соцмережах.
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Про це пише Район.Шацьк.
Хмари відійшли, і в небі з'явилися перші березневі веселки. І не одна, а цілих дві.
Багато хто з шачан сфотографував це яскраве диво та опублікував свої фото у соцмережах.
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