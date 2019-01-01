У волинському селищі небо заполонили веселки. ФОТОФАКТ





Про це пише



Хмари відійшли, і в небі з'явилися перші березневі веселки. І не одна, а цілих дві.



Багато хто з шачан сфотографував це яскраве диво та опублікував свої фото у соцмережах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під вечір у Шацьку пройшов невеликий дощ, після якого у небі засяяло сонце.Про це пише Район.Шацьк Хмари відійшли, і в небі з'явилися перші березневі веселки. І не одна, а цілих дві.Багато хто з шачан сфотографував це яскраве диво та опублікував свої фото у соцмережах.

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