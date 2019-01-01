Ще одна волинська громада хоче приєднатись до ПЦУ





Про це повідомляє ініціативна група, - пише



У неділю, 24 березня, біля приміщення церкви відбуватиметься таємне голосування з цього приводу.



«Бути учасниками голосування можуть лише повнолітні особи, які проживають у межах парафії. Зокрема на вулицях: Воля, Євгена Карановича (Кузнецова), С. Мельника, Цирська, Фермська, Шабліовського, Острівна, Воля, Чкалова (крім будинку №11), Суворова, Мала, Дружня (Кошового), Хмельницького, Ватутіна, Окружна, Злагоди, Ярослава Мудрого, Порічанська, Грушевського, Стуса, Гайова, Нова Воля, Східна, Василя Кмецинського, на провулках вищевказаних вулиць та провулках Магдебурський (Кузнецова), Комарова», – йдеться у повідомленні інціативної групи.



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Голосування мають намір провести одразу після завершення богослужіння.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прихожани Свято-Різдво-Богородичного храму Української православної церкви міста Каменя-Каширського, хочуть провести збори щодо приєднання до Православної церкви України.Про це повідомляє ініціативна група, - пише Район.Камінь-Каширський У неділю, 24 березня, біля приміщення церкви відбуватиметься таємне голосування з цього приводу.«Бути учасниками голосування можуть лише повнолітні особи, які проживають у межах парафії. Зокрема на вулицях: Воля, Євгена Карановича (Кузнецова), С. Мельника, Цирська, Фермська, Шабліовського, Острівна, Воля, Чкалова (крім будинку №11), Суворова, Мала, Дружня (Кошового), Хмельницького, Ватутіна, Окружна, Злагоди, Ярослава Мудрого, Порічанська, Грушевського, Стуса, Гайова, Нова Воля, Східна, Василя Кмецинського, на провулках вищевказаних вулиць та провулках Магдебурський (Кузнецова), Комарова», – йдеться у повідомленні інціативної групи.Голосування мають намір провести одразу після завершення богослужіння.

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