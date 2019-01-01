Ще одна волинська громада хоче приєднатись до ПЦУ
Сьогодні, 11:52
Прихожани Свято-Різдво-Богородичного храму Української православної церкви міста Каменя-Каширського, хочуть провести збори щодо приєднання до Православної церкви України.
Про це повідомляє ініціативна група, - пише Район.Камінь-Каширський.
У неділю, 24 березня, біля приміщення церкви відбуватиметься таємне голосування з цього приводу.
«Бути учасниками голосування можуть лише повнолітні особи, які проживають у межах парафії. Зокрема на вулицях: Воля, Євгена Карановича (Кузнецова), С. Мельника, Цирська, Фермська, Шабліовського, Острівна, Воля, Чкалова (крім будинку №11), Суворова, Мала, Дружня (Кошового), Хмельницького, Ватутіна, Окружна, Злагоди, Ярослава Мудрого, Порічанська, Грушевського, Стуса, Гайова, Нова Воля, Східна, Василя Кмецинського, на провулках вищевказаних вулиць та провулках Магдебурський (Кузнецова), Комарова», – йдеться у повідомленні інціативної групи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій
Голосування мають намір провести одразу після завершення богослужіння.
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Про це повідомляє ініціативна група, - пише Район.Камінь-Каширський.
У неділю, 24 березня, біля приміщення церкви відбуватиметься таємне голосування з цього приводу.
«Бути учасниками голосування можуть лише повнолітні особи, які проживають у межах парафії. Зокрема на вулицях: Воля, Євгена Карановича (Кузнецова), С. Мельника, Цирська, Фермська, Шабліовського, Острівна, Воля, Чкалова (крім будинку №11), Суворова, Мала, Дружня (Кошового), Хмельницького, Ватутіна, Окружна, Злагоди, Ярослава Мудрого, Порічанська, Грушевського, Стуса, Гайова, Нова Воля, Східна, Василя Кмецинського, на провулках вищевказаних вулиць та провулках Магдебурський (Кузнецова), Комарова», – йдеться у повідомленні інціативної групи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: одному з районів Волині за тиждень до ПЦУ перейшли 7 парафій
Голосування мають намір провести одразу після завершення богослужіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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