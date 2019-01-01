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«Дайте подзвонити»: на Волині шахрай перекинув собі 2 тисячі гривень

«Дайте подзвонити»: на Волині шахрай перекинув собі 2 тисячі гривень
Минулої доби до підрозділів поліції області звернулося 4 волинян, котрих шляхом обману та зловживання довірою ошукали шахраї на понад 16 тис. грн..

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Так, до Маневицького відділу поліції звернувся 27-річний житель райцентру та повідомив, що зловмисник шахрайським шляхом та зловживання довірою, скориставшись його мобільним телефоном під приводом подзвонити, підключив функцію переадресації на його мобільний телефон та через банкомат незаконно заволодів грошима потерпілого у сумі майже 2 тис. грн..

За фактом слідчі проводять досудове розслідування за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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