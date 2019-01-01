Від Сходу до Карпат: як Луцьк вперше зібрав лісівників з усієї країни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:09
У четвер, 14 березня, у Луцьку відбувся ІІ етап ІV Всеукраїнського З’їзду Товариства лісівників України.
У стінах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка зібралися делегати з усіх куточків країни, щоб обговорити питання і вимоги, які після першого з’їзду, що відбувся у вересні минулого року, не були виконані та прийняті до уваги.
Відповіді на запитання, як подолати штучно створену кризу у лісовій галузі, а також варіанти, як в подальшому реформувати українське лісове господарство, на основі європейських стандартів та досвіду шукали 1800 лісників, які зібралися у Луцьку.
Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук зазначив: «В цьому залі присутні делегати від всіх лісових підприємств України: від Півдня, Полісся і Карпат приїхали лісівники, щоб обговорити ряд гострих проблем, які довгий час не вирішуються. В залі – деревообробники, представники мисливської галузі, профспілкові лідери та голови і члени Товариства лісівників України», – сказав він.
Зі своїми пропозиціями і проханнями працівники лісової галузі хотіли звернутися до Президента України Петра Порошенка, однак, Глава Держави не зміг приїхати до Луцька. Натомість в той же день завітав до жителів Ковеля.
За результатами зустрічі з’їзд лісівників ухвалив письмове звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар вважає, що для того, щоб вирішити гострі проблеми, які зараз у всіх на слуху, необхідно створити новий центральний орган виконавчої влади з функцією формування та реалізації державної політики у вигляді окремого Міністерства лісового господарства та деревообробної промисловості: «Вже настав час порушити питання суб'єктності. Маючи окреме міністерство, ми зможемо вивести лісову галузь на високий рівень», – Бондар звернув увагу на те, що на сьогодні Держлісагентство не має права законодавчої ініціативи.
Лісівники, які не пішли до залу, дивилися пряме включення зі з'їзду на Театральному майдані. Там також організували виставку техніки, декоративних рослин і продукції, яку виготовляють лісгоспи. Окрім цього, вправні майстри демонстрували, як бензопилою, зі звичайної колоди можна створити фігурку тварини.
Протягом дня лісівники з усієї України мали можливість поспілкуватися, поділитися досвідом та ідеями задля покращення роботи на благо лісів своїх регіонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У стінах Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка зібралися делегати з усіх куточків країни, щоб обговорити питання і вимоги, які після першого з’їзду, що відбувся у вересні минулого року, не були виконані та прийняті до уваги.
Відповіді на запитання, як подолати штучно створену кризу у лісовій галузі, а також варіанти, як в подальшому реформувати українське лісове господарство, на основі європейських стандартів та досвіду шукали 1800 лісників, які зібралися у Луцьку.
Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук зазначив: «В цьому залі присутні делегати від всіх лісових підприємств України: від Півдня, Полісся і Карпат приїхали лісівники, щоб обговорити ряд гострих проблем, які довгий час не вирішуються. В залі – деревообробники, представники мисливської галузі, профспілкові лідери та голови і члени Товариства лісівників України», – сказав він.
Зі своїми пропозиціями і проханнями працівники лісової галузі хотіли звернутися до Президента України Петра Порошенка, однак, Глава Держави не зміг приїхати до Луцька. Натомість в той же день завітав до жителів Ковеля.
За результатами зустрічі з’їзд лісівників ухвалив письмове звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар вважає, що для того, щоб вирішити гострі проблеми, які зараз у всіх на слуху, необхідно створити новий центральний орган виконавчої влади з функцією формування та реалізації державної політики у вигляді окремого Міністерства лісового господарства та деревообробної промисловості: «Вже настав час порушити питання суб'єктності. Маючи окреме міністерство, ми зможемо вивести лісову галузь на високий рівень», – Бондар звернув увагу на те, що на сьогодні Держлісагентство не має права законодавчої ініціативи.
Лісівники, які не пішли до залу, дивилися пряме включення зі з'їзду на Театральному майдані. Там також організували виставку техніки, декоративних рослин і продукції, яку виготовляють лісгоспи. Окрім цього, вправні майстри демонстрували, як бензопилою, зі звичайної колоди можна створити фігурку тварини.
Протягом дня лісівники з усієї України мали можливість поспілкуватися, поділитися досвідом та ідеями задля покращення роботи на благо лісів своїх регіонів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від Сходу до Карпат: як Луцьк вперше зібрав лісівників з усієї країни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:09
У Польщі вулицю назвуть на честь поета, який працював на Волині
Сьогодні, 12:47