Волинянина, який хотів купити трактора, «кинули» на гроші шахраї
Сьогодні, 20:24
На Волині шахраї ошукали троє довірливих чоловіків.
Та, учора до поліції звернувся 39-річний ковельчанин, що на початку березня під приводом купівлі товару через мережу інтернет його ошукали на 1,3 тисячі гривень. Гроші чоловік перерахував на вказаний шахраями рахунок, натомість очікуваного товару не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.
У Рожищенському районі від дій шахраїв потерпів 31-річний волинянин. Чоловік через інтернет хотів придбати трактор, а у Луцьку місцевого мешканця ошукали на майже 10 тис. грн. Чоловік перерахував кошти за дизельне паливо.
За усіма фатами шахрайств слідчі проводять досудові розслідування за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
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Та, учора до поліції звернувся 39-річний ковельчанин, що на початку березня під приводом купівлі товару через мережу інтернет його ошукали на 1,3 тисячі гривень. Гроші чоловік перерахував на вказаний шахраями рахунок, натомість очікуваного товару не отримав, - інформує ГУНП у Волинській області.
У Рожищенському районі від дій шахраїв потерпів 31-річний волинянин. Чоловік через інтернет хотів придбати трактор, а у Луцьку місцевого мешканця ошукали на майже 10 тис. грн. Чоловік перерахував кошти за дизельне паливо.
За усіма фатами шахрайств слідчі проводять досудові розслідування за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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