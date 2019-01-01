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У Нововолинську закуплять ілюмінацію на півмільйона гривень

У Нововолинську закуплять ілюмінацію на півмільйона гривень
Виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради планує закупити святкову ілюмінацію – світильники та освітлювальну апаратуру на 500 тисяч гривень.

Про це відомо із сайту публічних закупівель ProZorro. 13-го березня опублікований відповідний тендер, - пише Буг.

Предметом торгів є світильники та освітлювальна арматура: 28 комплектів святкової ілюмінації (перший вид світлова конструкція – Кронштейн), 15 комплектів святкової ілюмінація (другий вид світлова конструкція – Кронштейн), 1 штука святкової ілюмінації (третій вид світлова конструкція – Перетяжка), 1 штука святкової ілюмінації (четвертий вид світлова конструкція – Перетяжка).

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 червня 2019.

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Теги: ілюмінація, Нововолинськ
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