Під Луцьком чоловік за кермом виїхав на «зустрічку» і врізався у Mercedes





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



14 березня на автодорозі поблизу села Крупа Луцького району 52-річний лучанин, керуючи легковиком «Volkswagen Golf», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 19-річного жителя обласного центру.



Водій «Volkswagen Golf» травмувався, не госпіталізовувався.



За обома фактами ДТП триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Крупа Луцького району сталася аварія за участю двох авто.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.14 березня на автодорозі поблизу села Крупа Луцького району 52-річний лучанин, керуючи легковиком «Volkswagen Golf», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 19-річного жителя обласного центру.Водій «Volkswagen Golf» травмувався, не госпіталізовувався.За обома фактами ДТП триває перевірка.

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