Під Луцьком чоловік за кермом виїхав на «зустрічку» і врізався у Mercedes
Сьогодні, 12:36
Поблизу села Крупа Луцького району сталася аварія за участю двох авто.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
14 березня на автодорозі поблизу села Крупа Луцького району 52-річний лучанин, керуючи легковиком «Volkswagen Golf», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 19-річного жителя обласного центру.
Водій «Volkswagen Golf» травмувався, не госпіталізовувався.
За обома фактами ДТП триває перевірка.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
14 березня на автодорозі поблизу села Крупа Луцького району 52-річний лучанин, керуючи легковиком «Volkswagen Golf», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 19-річного жителя обласного центру.
Водій «Volkswagen Golf» травмувався, не госпіталізовувався.
За обома фактами ДТП триває перевірка.
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