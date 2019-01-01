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Під Луцьком чоловік за кермом виїхав на «зустрічку» і врізався у Mercedes

Під Луцьком чоловік за кермом виїхав на «зустрічку» і врізався у Mercedes
Поблизу села Крупа Луцького району сталася аварія за участю двох авто.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

14 березня на автодорозі поблизу села Крупа Луцького району 52-річний лучанин, керуючи легковиком «Volkswagen Golf», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем «Mercedes-Benz», під керуванням 19-річного жителя обласного центру.

Водій «Volkswagen Golf» травмувався, не госпіталізовувався.

За обома фактами ДТП триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія
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