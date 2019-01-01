У луцькому ЦНАПі вперше видали свідоцтво про народження дитини. ФОТО

У Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку відбулось урочисте вручення першого свідоцтва про народження дитини.15 березня щасливі батьки, Євген та Юлія, отримали свідоцтво особисто від секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, - повідомили на офіційній сторінці ЦНАПу у Facebook.Зазначимо, що послуги з державної реєстрації актів цивільного стану доповнили комплексне надання адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”, які вже надаються через ЦНАП у місті Луцьку.Тож молоді батьки за одне відвідування департаменту одночасно здійснили державну реєстрацію народження дитини та отримали свідоцтво про народження; провели реєстрацію місця проживання дитини, оформили призначення та виплату державної допомоги при народженні дитини, зареєстрували дитину в електронній черзі у дошкільний навчальний заклад міста Луцька.Приємно відзначити, що народжена дитинка у родині є третьою, тож одночасно батьки ще й оформили статус багатодітної сім’ї та отримали посвідчення багатодітної сім’ї."Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт разом з директором департаменту ЦНАП Ларисою Карп’як (Лариса Карп'як) вручили молодим батькам пам’ятні подарунки, зокрема і картку клієнта на позачергове обслуговування у ЦНАП", - йдеться у повдомленні.