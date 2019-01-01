У Польщі вулицю назвуть на честь поета, який працював на Волині

Стефана Шайдака, міська рада Сьроди-Великопольської прийняла ухвалу про надання його імені одній із вулиць.



Стефан Шайдак був поетом, співзасновником поетичної групи «Волинь», утвореної з ініціативи Чеслава Янчарського в другій половині 30-х років XX ст. в Рівному, - пише



Стефан Шайдак народився 14 грудня 1910 р. у селі Туже біля Остшешова, помер 6 березня 2004 р. у Сьроді-Великопольській. У 1932 р. закінчив Державну вчительську семінарію в Остшешові. Того ж року почав працювати вчителем у початковій школі в Кемпні, а згодом в Остшешові. Із 1929 р. належав до групи польських поетів-автентистів.



1 вересня 1934 р. переїхав на Волинь: спочатку до Луцька, згодом до Рівного, а потім до Ківерців. Там у 1937 р. здав учительський екзамен і до кінця серпня 1939 р. працював учителем. У 1938–1939 рр. розпочав заочне навчання на гуманітарному факультеті Католицького університету в Любліні.



Після приходу радянських військ у Ківерці Стефана Шайдака заарештували, а згодом вислали до трудового табору в Сибіру. Після звільнення із табору він служив у 2-му корпусі генерала Владислава Андерса. Із ним пройшов усю Італійську кампанію – від Таранто до здобуття Болоньї через Монте-Кассіно й Анкону. 11–18 травня 1944 р. брав участь у битві за Монте-Кассіно.



16 липня 1947 р. на борту корабля прибув з Единбурга до порту в Гдині. Після повернення до Польщі поселився у Сьроді-Великопольській, де спочатку працював учителем у початковій школі № 2. Із 1959 р. учителювання поєднував із роботою бібліотекаря. У 1966–1975 рр., тобто після виходу на пенсію, виконував обов’язки директора педагогічної бібліотеки.



У 1967 р., тобто в 57-річному віці, здобув вищу освіту на філософсько-історичному факультеті Університету імені Адама Міцкевича в Познані, а наступного року закінчив культурно-освітні студії в тому самому навчальному закладі.



У 1978 р. Лодзьке видавництво розмістило твори Стефана Шайдака у виданні «Antologia Poezji Autentystów», а Познанське видавництво в 1981 р. надрукувало його вірші в антології «Pieśni i pejzaże». Його твори увійшли також до антологій «Drugi puls» (альманах учительської поезії, Познань, 1984 р.) та «Czas niezapisany» (поетичний альманах, Познань, 1999 р.). Після 1945 р. Стефан Шайдак опублікував багато критичних праць у педагогічних журналах. Був співавтором книг «Film skuteczną pomocą dydaktyczną» (Варшава, 1970 р.) та «Wielkopolskie sejmiki szlacheckie» (Сьрода-Великопольська, 1984 р.)



У 2012 р. вийшла книжка Марії Шадковської та Леха-Войцеха Шайдака «Стефан Шайдак – поет автентизму». У 2015 р. завдяки Інституту церковних досліджень, що діє в Луцьку, у видавництві «Wołanie z Wołynia» побачила світ поетична збірка «Стефан Шайдак. Вибрані вірші». У 2016 р. вийшла друком книга «Стефан Шайдак. Автентист. Співзасновник поетичної групи «Волинь». Твори», яка містить зібрану літературну спадщину Стефана Шайдака. У 2018 р. вірші поета оприлюднили польською та українською мовами у виданні «Stefan Szajdak. Blisko i Bliżej. Стефан Шайдак. Близько і ближче». Вірші Стефана Шайдака увійшли теж до першої частини «Антології поезії поетичної групи «Волинь», опублікованої у 2018 р. Чотири вище згадані видання вийшли під редакцією сина поета Леха-Войцеха Шайдака.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі напередодні 15-ї річниці смертіа, міська рада Сьроди-Великопольської прийняла ухвалу про надання його імені одній із вулиць.Стефан Шайдак був поетом, співзасновником поетичної групи «Волинь», утвореної з ініціативи Чеслава Янчарського в другій половині 30-х років XX ст. в Рівному, - пише Волинський монітор Стефан Шайдак народився 14 грудня 1910 р. у селі Туже біля Остшешова, помер 6 березня 2004 р. у Сьроді-Великопольській. У 1932 р. закінчив Державну вчительську семінарію в Остшешові. Того ж року почав працювати вчителем у початковій школі в Кемпні, а згодом в Остшешові. Із 1929 р. належав до групи польських поетів-автентистів.1 вересня 1934 р. переїхав на Волинь: спочатку до Луцька, згодом до Рівного, а потім до Ківерців. Там у 1937 р. здав учительський екзамен і до кінця серпня 1939 р. працював учителем. У 1938–1939 рр. розпочав заочне навчання на гуманітарному факультеті Католицького університету в Любліні.Після приходу радянських військ у Ківерці Стефана Шайдака заарештували, а згодом вислали до трудового табору в Сибіру. Після звільнення із табору він служив у 2-му корпусі генерала Владислава Андерса. Із ним пройшов усю Італійську кампанію – від Таранто до здобуття Болоньї через Монте-Кассіно й Анкону. 11–18 травня 1944 р. брав участь у битві за Монте-Кассіно.16 липня 1947 р. на борту корабля прибув з Единбурга до порту в Гдині. Після повернення до Польщі поселився у Сьроді-Великопольській, де спочатку працював учителем у початковій школі № 2. Із 1959 р. учителювання поєднував із роботою бібліотекаря. У 1966–1975 рр., тобто після виходу на пенсію, виконував обов’язки директора педагогічної бібліотеки.У 1967 р., тобто в 57-річному віці, здобув вищу освіту на філософсько-історичному факультеті Університету імені Адама Міцкевича в Познані, а наступного року закінчив культурно-освітні студії в тому самому навчальному закладі.У 1978 р. Лодзьке видавництво розмістило твори Стефана Шайдака у виданні «Antologia Poezji Autentystów», а Познанське видавництво в 1981 р. надрукувало його вірші в антології «Pieśni i pejzaże». Його твори увійшли також до антологій «Drugi puls» (альманах учительської поезії, Познань, 1984 р.) та «Czas niezapisany» (поетичний альманах, Познань, 1999 р.). Після 1945 р. Стефан Шайдак опублікував багато критичних праць у педагогічних журналах. Був співавтором книг «Film skuteczną pomocą dydaktyczną» (Варшава, 1970 р.) та «Wielkopolskie sejmiki szlacheckie» (Сьрода-Великопольська, 1984 р.)У 2012 р. вийшла книжка Марії Шадковської та Леха-Войцеха Шайдака «Стефан Шайдак – поет автентизму». У 2015 р. завдяки Інституту церковних досліджень, що діє в Луцьку, у видавництві «Wołanie z Wołynia» побачила світ поетична збірка «Стефан Шайдак. Вибрані вірші». У 2016 р. вийшла друком книга «Стефан Шайдак. Автентист. Співзасновник поетичної групи «Волинь». Твори», яка містить зібрану літературну спадщину Стефана Шайдака. У 2018 р. вірші поета оприлюднили польською та українською мовами у виданні «Stefan Szajdak. Blisko i Bliżej. Стефан Шайдак. Близько і ближче». Вірші Стефана Шайдака увійшли теж до першої частини «Антології поезії поетичної групи «Волинь», опублікованої у 2018 р. Чотири вище згадані видання вийшли під редакцією сина поета Леха-Войцеха Шайдака.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію