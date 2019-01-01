У День добровольця волинські капелани отримали відзнаки Президента

Військові священики взяли участь у скорботних заходах до Дня українського добровольця.Про це повідомив головний військовий капелан єпархії протоієрей Михайло Бучак, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.На меморіальному комплексі «Вічна слава» дванадцять душпастирів відслужили літію по воїнах, що полягли на сході України."Разом з ними молилися представники влади, учасники воєнних дій на Донбасі та просто небайдужі. Вшанували загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до пам’ятного знака.Потому хресною ходою вирушили до Театрального майдану, де біля стели Героїв Небесної сотні було вознесено заупокійну молитву", - йдеться у повідомленні.А в міському Палаці культури під час патріотично-мистецького дійства «Вони для нас виборюють життя...» заступник голови ОДАвручила відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» двом військовим священикам нашої єпархії: протоієреюз Ківерецького деканату й– із Ковельського районного.