Українці стали менше хворіти на венеричні захворювання





Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у відповіді на запит кореспондента



За даними "Центру медичної статистики МОЗу", зокрема, минулого року українські медики зафіксували 2532 випадків сифілісу, або 6 випадків на 100 тис. населення (2768 – у 2017 році, 6,5 – на 100 тис. населення), 4082 – гонококової інфекції, 9,7 випадків на 100 тис. населення (4779 – 2017 р., 11,3 – на 100 тис.), хламідійної інфекції – 16035 випадків, або 38 на 100 тис. (17222, або 40,6 випадків на 100 тис. населення у 2017 році), трихомоніаз – 41201, або 97,1 випадків на 100 тис. (45414, або 107,1 на 100 тис. у 2017 р.), урогенітальний мікоплазмоз – 24959 випадків, або 59,1 на 100 тис. (25180, або 59,4 на 100 тис. у 2017 р.).



Як зазначили в МОЗі, за останні 5 років кількість випадків венеричних захворювань знизилась приблизно на 20-30% за різними видами. Найвищий рівень захворюваності минулого року у порівнянні з середньо українським показником на сифіліс був зафіксований у Києві й Кіровоградській області, на гонококову інфекцію – у Дніпропетровській і Кіровоградській областях, на хламідійну інфекцію – в Одеській, Київській і Харківській областях, на трихомоніаз – у Херсонській і Одеській областях, на урогенітальний мікоплазмоз – у Харківській і Одеській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість зареєстрованих венеричних хвороб в Україні у 2018 році зменшилась на понад 6,5 тисяч випадків у порівнянні з 2017 роком.Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у відповіді на запит кореспондента УНН За даними "Центру медичної статистики МОЗу", зокрема, минулого року українські медики зафіксували 2532 випадків сифілісу, або 6 випадків на 100 тис. населення (2768 – у 2017 році, 6,5 – на 100 тис. населення), 4082 – гонококової інфекції, 9,7 випадків на 100 тис. населення (4779 – 2017 р., 11,3 – на 100 тис.), хламідійної інфекції – 16035 випадків, або 38 на 100 тис. (17222, або 40,6 випадків на 100 тис. населення у 2017 році), трихомоніаз – 41201, або 97,1 випадків на 100 тис. (45414, або 107,1 на 100 тис. у 2017 р.), урогенітальний мікоплазмоз – 24959 випадків, або 59,1 на 100 тис. (25180, або 59,4 на 100 тис. у 2017 р.).Як зазначили в МОЗі, за останні 5 років кількість випадків венеричних захворювань знизилась приблизно на 20-30% за різними видами. Найвищий рівень захворюваності минулого року у порівнянні з середньо українським показником на сифіліс був зафіксований у Києві й Кіровоградській області, на гонококову інфекцію – у Дніпропетровській і Кіровоградській областях, на хламідійну інфекцію – в Одеській, Київській і Харківській областях, на трихомоніаз – у Херсонській і Одеській областях, на урогенітальний мікоплазмоз – у Харківській і Одеській областях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію