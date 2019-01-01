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На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку

На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку
У селі Тихе Прилуцького району на Чернігівщині знайшли мертвим військослужбовця ЗСУ.

Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел.

Молодику був 21 рік. Причина самогубства поки невідома. Усі обставини загибелі військового встановить слідство.

Тіло направлено до моргу.

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Теги: військовий, повісився, Чернігівщина
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