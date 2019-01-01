На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку





Про це



Молодику був 21 рік. Причина самогубства поки невідома. Усі обставини загибелі військового встановить слідство.



Тіло направлено до моргу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тихе Прилуцького району на Чернігівщині знайшли мертвим військослужбовця ЗСУ.Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел.Молодику був 21 рік. Причина самогубства поки невідома. Усі обставини загибелі військового встановить слідство.Тіло направлено до моргу.

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