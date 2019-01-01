На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку
Сьогодні, 16:45
У селі Тихе Прилуцького району на Чернігівщині знайшли мертвим військослужбовця ЗСУ.
Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел.
Молодику був 21 рік. Причина самогубства поки невідома. Усі обставини загибелі військового встановить слідство.
Тіло направлено до моргу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел.
Молодику був 21 рік. Причина самогубства поки невідома. Усі обставини загибелі військового встановить слідство.
Тіло направлено до моргу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дві бригади медиків «швидкої» рятували волинську породіллю та її передчасно народжене маля
Сьогодні, 16:53
На Чернігівщині військовослужбовець вкоротив собі віку
Сьогодні, 16:45
На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
Сьогодні, 16:19