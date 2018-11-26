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На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО

На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО
На території Київської області затримали учасників стрілянини в кафе на автомийці у Луцьку – 27 річного Олександра Кривочкіна.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що чоловіка на Київщині затримали працівники ГУНП у Волинській області.

Луцький міськрайонний суд обрав Кривочкіну запобіжний захід – тримання під вартою на строк досудового розслідування.

На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО


Зауважимо, що за інформацією суду, інші двоє підозрюваних, окрім Кривочкіна, наразі перебувають у слідчому ізоляторі.

4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.





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Теги: стрілянина, Луцьк, автомийка
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Коментарі 1
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А толку з того. Всеодно відпустять всіх. Це просто показуха, а Аслан розбереться сам з ними.
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