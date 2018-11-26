На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО

Олександра Кривочкіна.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що чоловіка на Київщині затримали працівники ГУНП у Волинській області.



Луцький міськрайонний суд обрав Кривочкіну запобіжний захід – тримання під вартою на строк досудового розслідування.







Зауважимо, що за інформацією суду, інші двоє підозрюваних, окрім Кривочкіна, наразі перебувають у слідчому ізоляторі.



4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України



Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



У її результаті загинув лучанин,











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