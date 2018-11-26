На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:05
На території Київської області затримали учасників стрілянини в кафе на автомийці у Луцьку – 27 річного Олександра Кривочкіна.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловіка на Київщині затримали працівники ГУНП у Волинській області.
Луцький міськрайонний суд обрав Кривочкіну запобіжний захід – тримання під вартою на строк досудового розслідування.
Зауважимо, що за інформацією суду, інші двоє підозрюваних, окрім Кривочкіна, наразі перебувають у слідчому ізоляторі.
4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловіка на Київщині затримали працівники ГУНП у Волинській області.
Луцький міськрайонний суд обрав Кривочкіну запобіжний захід – тримання під вартою на строк досудового розслідування.
Зауважимо, що за інформацією суду, інші двоє підозрюваних, окрім Кривочкіна, наразі перебувають у слідчому ізоляторі.
4 березня Луцький міськрайонний суд за частиною 1 статті 396 Кримінального Кодексу України позбавив волі двох підозрюваних на 2 роки умовно.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А толку з того. Всеодно відпустять всіх. Це просто показуха, а Аслан розбереться сам з ними.
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку знайшли перевізників на два маршрути
Сьогодні, 14:40
В Україні заборонили ліки від застуди
Сьогодні, 14:17
На Київщині затримали учасника резонансної стрілянини на мийці у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:05
Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 13:32