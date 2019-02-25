В Україні заборонили ліки від застуди





Про це повідомляє



"Відповідно до Конституції України, статті .. враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов, враховуючи лист Державного підприємства “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна, від 11.03.2019 № 115/54: ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування серій зазначених нижче лікарських засобів вироблених до 25.02.2019 Державним підприємством “Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України”, Україна: ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах всі серії UA/2185/01/01, ПЕРТУСИН сироп по 100 мл у флаконах всі серії UA/1938/01/01", - сказано у повідомлені.



Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу.



При виявленні зазначеної серії лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:



- вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин;

- інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;

- запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначеної серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.



Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.



Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

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