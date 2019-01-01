У Луцьку знайшли перевізників на два маршрути





Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.



У місті планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до протоколу засідання конкурсного комітету.



Так, маршрут № 17 “Центральний ринок – Завокзальний ринок” хочуть довірити ТзОВ “Санрайз”.



Маршрут № 17а “Центральний ринок – Завокзальний ринок” може обслуговувати КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.

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