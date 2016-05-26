вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО

Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
У Старовижівському районі під час рейдової перевірки рятувальники змусили жінку загасити підпалене торішнє листя та сміття.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

"14 березня року працівники Старовижівського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевої влади та головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища у Волинській області провели рейд щодо запобігання пожежам в екосистемах внаслідок спалювання сухої рослинності. Рейдова комісія побувала у селищі Стара Вижівка.

У ході рейду було виявлено факт спалювання сухої рослинності: місцева жителька Ганна В. біля присадибної ділянки спалювала торішнє листя та суху траву", - йдеться у повідомленні.

Найперше представники рейдової комісії зобов’язали громадянку загасити вогонь, а опісля провели інструктаж щодо роз’яснення наслідків таких дій для довкілля та пояснили, що за такі правопорушення передбачена відповідальність згідно із законом.

Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вогонь, пожежники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
це сама велика шкода в порівнянні з вирубкою лісів бурштином внесення заборонених хімікатів в землю і тд
Відповісти
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
Сьогодні, 15:09
У Києві лікаря облили невідомою рідиною
Сьогодні, 15:08
Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У Луцьку знайшли перевізників на два маршрути
Сьогодні, 14:40
В Україні заборонили ліки від застуди
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
На Волині загорілась господарська споруда На Волині загорілась господарська споруда
26 травень, 2016, 11:11
У Луцьку біля Стиру – пожежа. ВІДЕО У Луцьку біля Стиру – пожежа. ВІДЕО
09 березень, 14:45
Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО Поле у вогні: неподалік Луцька горить сухостій. ФОТО
08 березень, 22:39
У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО У містечку на Волині – масштабне займання сухої трави. ФОТО. ВІДЕО
05 березень, 00:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
Сьогодні, 15:09
 0
У Києві лікаря облили невідомою рідиною
Сьогодні, 15:08
 0
Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Сьогодні, 14:54
 0
У Луцьку знайшли перевізників на два маршрути
Сьогодні, 14:40
 0
В Україні заборонили ліки від застуди
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8