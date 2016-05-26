Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО

У Старовижівському районі під час рейдової перевірки рятувальники змусили жінку загасити підпалене торішнє листя та сміття.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників."14 березня року працівники Старовижівського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевої влади та головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища у Волинській області провели рейд щодо запобігання пожежам в екосистемах внаслідок спалювання сухої рослинності. Рейдова комісія побувала у селищі Стара Вижівка.У ході рейду було виявлено факт спалювання сухої рослинності: місцева жителька Ганна В. біля присадибної ділянки спалювала торішнє листя та суху траву", - йдеться у повідомленні.Найперше представники рейдової комісії зобов’язали громадянку загасити вогонь, а опісля провели інструктаж щодо роз’яснення наслідків таких дій для довкілля та пояснили, що за такі правопорушення передбачена відповідальність згідно із законом.