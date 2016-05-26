Волинянку змусили погасити незаконно підпалене вогнище. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У Старовижівському районі під час рейдової перевірки рятувальники змусили жінку загасити підпалене торішнє листя та сміття.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
"14 березня року працівники Старовижівського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевої влади та головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища у Волинській області провели рейд щодо запобігання пожежам в екосистемах внаслідок спалювання сухої рослинності. Рейдова комісія побувала у селищі Стара Вижівка.
У ході рейду було виявлено факт спалювання сухої рослинності: місцева жителька Ганна В. біля присадибної ділянки спалювала торішнє листя та суху траву", - йдеться у повідомленні.
Найперше представники рейдової комісії зобов’язали громадянку загасити вогонь, а опісля провели інструктаж щодо роз’яснення наслідків таких дій для довкілля та пояснили, що за такі правопорушення передбачена відповідальність згідно із законом.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
"14 березня року працівники Старовижівського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевої влади та головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища у Волинській області провели рейд щодо запобігання пожежам в екосистемах внаслідок спалювання сухої рослинності. Рейдова комісія побувала у селищі Стара Вижівка.
У ході рейду було виявлено факт спалювання сухої рослинності: місцева жителька Ганна В. біля присадибної ділянки спалювала торішнє листя та суху траву", - йдеться у повідомленні.
Найперше представники рейдової комісії зобов’язали громадянку загасити вогонь, а опісля провели інструктаж щодо роз’яснення наслідків таких дій для довкілля та пояснили, що за такі правопорушення передбачена відповідальність згідно із законом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це сама велика шкода в порівнянні з вирубкою лісів бурштином внесення заборонених хімікатів в землю і тд
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