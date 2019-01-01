У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*

Весняне оновлення торкнулося магазину PANDORA у "ПортCity"!Відтепер у "ПортCity" замість острівка, відкрили розширений магазин Pandora.Вже сьогодні завітайте у Pandora, що на 1 поверсі ПортCity, з подружками або коханим, аби познайомитися з новим розширеним асортиментом справжньої ювелірної краси та скористатися вигідною пропозицією.З 15 по 17 березня Ви отримаєте знижку у розмірі 50% на другу прикрасу в чеку!Святкуйте пробудження енергії весни разом з PANDORA, що у ПортCity!*Ця пропозиція не розповсюджується на лімітовані колекції, а також колекцію PANDORA Reflexions.