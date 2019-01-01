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У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*

У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
Весняне оновлення торкнулося магазину PANDORA у "ПортCity"!

Відтепер у "ПортCity" замість острівка, відкрили розширений магазин Pandora.

Вже сьогодні завітайте у Pandora, що на 1 поверсі ПортCity, з подружками або коханим, аби познайомитися з новим розширеним асортиментом справжньої ювелірної краси та скористатися вигідною пропозицією.

З 15 по 17 березня Ви отримаєте знижку у розмірі 50% на другу прикрасу в чеку!

Святкуйте пробудження енергії весни разом з PANDORA, що у ПортCity!

*Ця пропозиція не розповсюджується на лімітовані колекції, а також колекцію PANDORA Reflexions.
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*

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Теги: Порт сіті
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