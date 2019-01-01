У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
Сьогодні, 15:09
Весняне оновлення торкнулося магазину PANDORA у "ПортCity"!
Відтепер у "ПортCity" замість острівка, відкрили розширений магазин Pandora.
Вже сьогодні завітайте у Pandora, що на 1 поверсі ПортCity, з подружками або коханим, аби познайомитися з новим розширеним асортиментом справжньої ювелірної краси та скористатися вигідною пропозицією.
З 15 по 17 березня Ви отримаєте знижку у розмірі 50% на другу прикрасу в чеку!
Святкуйте пробудження енергії весни разом з PANDORA, що у ПортCity!
*Ця пропозиція не розповсюджується на лімітовані колекції, а також колекцію PANDORA Reflexions.
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Відтепер у "ПортCity" замість острівка, відкрили розширений магазин Pandora.
Вже сьогодні завітайте у Pandora, що на 1 поверсі ПортCity, з подружками або коханим, аби познайомитися з новим розширеним асортиментом справжньої ювелірної краси та скористатися вигідною пропозицією.
З 15 по 17 березня Ви отримаєте знижку у розмірі 50% на другу прикрасу в чеку!
Святкуйте пробудження енергії весни разом з PANDORA, що у ПортCity!
*Ця пропозиція не розповсюджується на лімітовані колекції, а також колекцію PANDORA Reflexions.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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