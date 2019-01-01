У селі на Волині вночі трапилась пожежа





Пожежа сталась 15 березня о 02:33, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



"На місце події направлено черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського, які о 03:00 локалізували пожежу та о 03:47 повністю ліквідували", - йдеться у повідомлені.



Причина пожежі наразі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бузаки Камінь-Каширського району вночі горіла господарська споруда.Пожежа сталась 15 березня о 02:33, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області."На місце події направлено черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського, які о 03:00 локалізували пожежу та о 03:47 повністю ліквідували", - йдеться у повідомлені.Причина пожежі наразі встановлюється.

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