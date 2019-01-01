вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині вночі трапилась пожежа

У селі на Волині вночі трапилась пожежа
У селі Бузаки Камінь-Каширського району вночі горіла господарська споруда.

Пожежа сталась 15 березня о 02:33, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

"На місце події направлено черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського, які о 03:00 локалізували пожежу та о 03:47 повністю ліквідували", - йдеться у повідомлені.

Причина пожежі наразі встановлюється.

У селі на Волині вночі трапилась пожежа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найстаршому жителю села на Волині «стукнуло» 100 років. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО
Сьогодні, 15:18
У селі на Волині вночі трапилась пожежа
Сьогодні, 15:12
У «ПортCity» відкрився оновлений магазин «Pandora»*
Сьогодні, 15:09
У Києві лікаря облили невідомою рідиною
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу На Волині – масові пожежі сухої трави і торфу
06 березень, 12:30
Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО Під містом на Волині – пожежа. ВІДЕО
05 березень, 13:00
На Волині горять 1,5 гектара торф’яників На Волині горять 1,5 гектара торф’яників
04 березень, 15:42
На Волині – масові пожежі сухої трави На Волині – масові пожежі сухої трави
04 березень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Струмочок» біля Луцька перша секція таунхаусів готова на 40%. ФОТО*
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
Сьогодні, 16:19
 0
За день медики волинської «швидкої» виїжджали до хворих майже 400 разів
Сьогодні, 16:10
 0
Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю
Сьогодні, 16:04
 0
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували громадську вбиральню. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8