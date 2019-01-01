У ЖК «Струмочок» біля Луцька перша секція таунхаусів готова на 40%. ФОТО*
Сьогодні, 16:20
У житловому комплексі «Струмочок» будівельної компанії «Інвестор» вже змурували майже половину першої секції таунхаусів.
Як відомо, вже за 2 роки на території в 7 гектарів постане справжнє містечко, яке складатиметься з таунхаусів і котеджів. А головною родзинрою «Струмочка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м., - пише Район. Луцьк.
Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:
на першій секції таунхаусів мурують п'ятий та шостий будинки;
на другій – облаштовують бетонну підлогу;
на третій – роблять залізобетонний пояс;
на четвертій – підготовчий етап до проведення каналізації;
триває будівництво шостого котеджу, а в перших п'яти завершили монтаж вікон.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Як відомо, вже за 2 роки на території в 7 гектарів постане справжнє містечко, яке складатиметься з таунхаусів і котеджів. А головною родзинрою «Струмочка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м., - пише Район. Луцьк.
Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:
на першій секції таунхаусів мурують п'ятий та шостий будинки;
на другій – облаштовують бетонну підлогу;
на третій – роблять залізобетонний пояс;
на четвертій – підготовчий етап до проведення каналізації;
триває будівництво шостого котеджу, а в перших п'яти завершили монтаж вікон.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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