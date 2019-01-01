У ЖК «Струмочок» біля Луцька перша секція таунхаусів готова на 40%. ФОТО*





Як відомо, вже за 2 роки на території в 7 гектарів постане справжнє містечко, яке складатиметься з таунхаусів і котеджів. А головною родзинрою «Струмочка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м., - пише



Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:



на першій секції таунхаусів мурують п'ятий та шостий будинки;



на другій – облаштовують бетонну підлогу;



на третій – роблять залізобетонний пояс;



на четвертій – підготовчий етап до проведення каналізації;



триває будівництво шостого котеджу, а в перших п'яти завершили монтаж вікон.



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м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Струмочок» будівельної компанії «Інвестор» вже змурували майже половину першої секції таунхаусів.Як відомо, вже за 2 роки на території в 7 гектарів постане справжнє містечко, яке складатиметься з таунхаусів і котеджів. А головною родзинрою «Струмочка» стане великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м., - пише Район. Луцьк Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах:на першій секції таунхаусів мурують п'ятий та шостий будинки;на другій – облаштовують бетонну підлогу;на третій – роблять залізобетонний пояс;на четвертій – підготовчий етап до проведення каналізації;триває будівництво шостого котеджу, а в перших п'яти завершили монтаж вікон.

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