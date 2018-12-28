У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО





Усе майно поліцейські вилучили під час проведення санкціонованого обшуку у Луцьку. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють, що серед вилученого можуть бути речі, які стали об’єктами злочинних посягань, - інформує ГУНП у Волинській області.



Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380991675143 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.



Фото вилучених речей можна переглянути







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