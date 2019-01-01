вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю

Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю
Релігійній громаді у Жидичині передали в постійне користування храм і дзвіницю.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.

Відтак, у розпорядженні голови ОДА йдеться про передачу у постійне безоплатне користування для релігійних потреб громаді Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України культові споруди пам’яток архітектури національного значення – храм та дзвіницю у Жидичині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, церква, Жидичин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Двіницю)
Відповісти
Вибір редактора
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
Сьогодні, 16:19
За день медики волинської «швидкої» виїжджали до хворих майже 400 разів
Сьогодні, 16:10
Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю
Сьогодні, 16:04
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували громадську вбиральню. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Військового з Волині, який був терористом «ДНР», засудили до 9 років тюрми
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
«Мерзость і запустіння», – священик про храм у Жидичині, який раніше належав МП «Мерзость і запустіння», – священик про храм у Жидичині, який раніше належав МП
06 березень, 00:19
Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО Прихильники УПЦ (МП) молилися в Жидичині у хаті священика, який стріляв у натовп. ФОТО
25 лютий, 09:07
Стрілянина в Жидичині: опублікували відео з фігурантом гучного скандалу Стрілянина в Жидичині: опублікували відео з фігурантом гучного скандалу
24 лютий, 09:11
Прокуратура перевірить, чи могла поліція запобігти стрілянині в Жидичині Прокуратура перевірить, чи могла поліція запобігти стрілянині в Жидичині
23 лютий, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Струмочок» біля Луцька перша секція таунхаусів готова на 40%. ФОТО*
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині 1,5-місячне немовля отруїлося невідомим газом
Сьогодні, 16:19
 0
За день медики волинської «швидкої» виїжджали до хворих майже 400 разів
Сьогодні, 16:10
 0
Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю
Сьогодні, 16:04
 0
Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували громадську вбиральню. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8