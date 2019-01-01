Громаді села Жидичин віддали храм і дзвіницю
Сьогодні, 16:04
Релігійній громаді у Жидичині передали в постійне користування храм і дзвіницю.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
Відтак, у розпорядженні голови ОДА йдеться про передачу у постійне безоплатне користування для релігійних потреб громаді Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України культові споруди пам’яток архітектури національного значення – храм та дзвіницю у Жидичині.
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.
Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.
Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.
Відтак, у розпорядженні голови ОДА йдеться про передачу у постійне безоплатне користування для релігійних потреб громаді Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України культові споруди пам’яток архітектури національного значення – храм та дзвіницю у Жидичині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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