Розповіли, чому у центрі Луцька досі не облаштували громадську вбиральню. ВІДЕО





Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише



Громадська вбиральня у центрі Луцька вже багато років знаходиться у занедбаному стані.



Зі слів депутата Луцької міської ради Миколи Федіка, 10 років цей об'єкт орендував підприємець Патлашинський Р. Я. За умовами договору, він мав навести лад у вбиральні. Проте цього не сталося. Тож у 2017 році об'єкт передали в оренду ТзОВ "ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС". Новий орендар обіцяв до 2018 року відремонтувати приміщення.



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Вбиральню знову не облаштували, але у тому ж 2018 році передали ще й земельну ділянку в оренду, аби зробити там кафетерій з виставковим центром.



"Як воно буде надалі – мені сказати тяжко. Тому що роботи ніякі не розпочалися. Чи буде це така сама історія, яку ми спостерігали останні 10 років? Цілком можливо", – припустив Микола Федік.



Депутат Луцькради Юлія Вусенко додала, що на той час вона перебувала на посаді секретаря Луцької міської ради. Дізнавшись, що на сесію виноситься питання про продовження оренди цього об'єкта, вона ініціювала День депутата, аби власне на сесії не було дебатів між депутатами.



Зі слів Юлії Вусенко, особливо опозиційні на той момент депутати від фракції "УКРОП" обурювалися, що підприємець не виконував умов договору.



"Ігор Поліщук дуже засуджував, переживав, що так відбувається. Був разом з нами на Дні депутата, казав, що це неприпустимо, що в центральній частині Луцька немає туалетів", – пригадала депутатка.



Тож депутати міжфракційно домовилися, щоб не продовжувати договір оренди недобросовісному підприємцю.



Проте після смерті Луцького міського голови Миколи Романюка більшість ініціювала розгляд питання оренди цього об'єкта. І родина радника міського голови Сергія Були отримала цю ділянку в оренду. Пройшло два роки, а громадська вбиральня так не працює.



"Але є зміни в тому форматі, що там буде забудова – пропонують зробити там виставковий центр. Як це буде виглядати? Наскільки це буде естетично? В нас є новий архітектор в місті. Я думаю, що це вже питання його і він відповідає за той архітектурний ансамбль, який лучани отримають в центрі міста. Як на мене, для лучан не є дуже важливим те, чи буде там той центр, чи ні. Для них важливе питання громадської вбиральні... Ми просто змінили орендаря, який знову недобросовісно користовується цим договором", – зазначила Юлія Вусенко.



На думку позафракційного депутата Луцької міської ради Миколи Яручика, перш, ніж надавати підприємцям в оренду якісь об'єкти, варто перевірити їх аудит – чи мають вони фінансову можливість якнайшвидше зробити реконструкцію.



"Тому що коли людина бере в оренду, вона ж хоче потім і зробити свій бізнес, заробляти на тому кошти. Але коли взяв в оренду і два роки не робиш – від цього страждають і лучани, і сама репутація міської ради", – зауважив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради розповіли, чому лучани досі не мають обіцяної владою громадської вбиральні в центрі міста.Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі", - пише Конкурент Громадська вбиральня у центрі Луцька вже багато років знаходиться у занедбаному стані.Зі слів депутата Луцької міської ради, 10 років цей об'єкт орендував підприємецьЗа умовами договору, він мав навести лад у вбиральні. Проте цього не сталося. Тож у 2017 році об'єкт передали в оренду ТзОВ "ЛУЦЬК ФУД СЕРВІС". Новий орендар обіцяв до 2018 року відремонтувати приміщення.Вбиральню знову не облаштували, але у тому ж 2018 році передали ще й земельну ділянку в оренду, аби зробити там кафетерій з виставковим центром."Як воно буде надалі – мені сказати тяжко. Тому що роботи ніякі не розпочалися. Чи буде це така сама історія, яку ми спостерігали останні 10 років? Цілком можливо", – припустив Микола Федік.Депутат Луцькрадидодала, що на той час вона перебувала на посаді секретаря Луцької міської ради. Дізнавшись, що на сесію виноситься питання про продовження оренди цього об'єкта, вона ініціювала День депутата, аби власне на сесії не було дебатів між депутатами.Зі слів Юлії Вусенко, особливо опозиційні на той момент депутати від фракції "УКРОП" обурювалися, що підприємець не виконував умов договору.дуже засуджував, переживав, що так відбувається. Був разом з нами на Дні депутата, казав, що це неприпустимо, що в центральній частині Луцька немає туалетів", – пригадала депутатка.Тож депутати міжфракційно домовилися, щоб не продовжувати договір оренди недобросовісному підприємцю.Проте після смерті Луцького міського головибільшість ініціювала розгляд питання оренди цього об'єкта. І родина радника міського головиотримала цю ділянку в оренду. Пройшло два роки, а громадська вбиральня так не працює."Але є зміни в тому форматі, що там буде забудова – пропонують зробити там виставковий центр. Як це буде виглядати? Наскільки це буде естетично? В нас є новий архітектор в місті. Я думаю, що це вже питання його і він відповідає за той архітектурний ансамбль, який лучани отримають в центрі міста. Як на мене, для лучан не є дуже важливим те, чи буде там той центр, чи ні. Для них важливе питання громадської вбиральні... Ми просто змінили орендаря, який знову недобросовісно користовується цим договором", – зазначила Юлія Вусенко.На думку позафракційного депутата Луцької міської ради, перш, ніж надавати підприємцям в оренду якісь об'єкти, варто перевірити їх аудит – чи мають вони фінансову можливість якнайшвидше зробити реконструкцію."Тому що коли людина бере в оренду, вона ж хоче потім і зробити свій бізнес, заробляти на тому кошти. Але коли взяв в оренду і два роки не робиш – від цього страждають і лучани, і сама репутація міської ради", – зауважив він.

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