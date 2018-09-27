За день медики волинської «швидкої» виїжджали до хворих майже 400 разів

За минулу добу бригади Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф здійснили 380 виїздів.Екстрені - 346, не екстрені - 34. Безрезультатними були 9 виїздів. Диспетчерами та лікарями центральної оперативної диспетчерської надано 57 порад, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.За день до центральної оперативної диспетчерської надійшло 2 виклики приводом до яких стали травми, отримані потерпілими внаслідок бійок та одне ножове поранення. Усім травмованим надали медична допомога."Дев’ять пацієнтів з діагнозом «Гострий коронарний синдром» було доставлено до лікувальних закладів області. Із районних лікарень до лікувальних закладів м. Луцька бригадами ЕМД було здійснено перевезення 13 важкохворих пацієнтів, всі вони потребували медичного супроводу під час транспортування, в т.ч. 7 з травмами різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.Крім того за добу 3 бригади ЕМД надавали допомогу потерпілим у ДТП, які трапилися на території Волинської області.