На Волині у молодика вилучили дві рушниці

У 24-річного жителя Маневицького району поліція вилучила зброю та боєприпаси.Так, 15 березня під час обшуку, вдома у молодика вилучили дві рушниці, 7 набоїв та близько 150 г пороху, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 24-річного жителя села Колодії Маневицького району вилучили незареєстровані малокаліберну нарізну рушницю калібру 5,56 мм і 7 набоїв до неї та гладкоствольну мисливську рушницю «ІЖ» 16 калібру. Окрім цього, правоохоронці вилучили два ножі із ознаками холодної зброї та речовину схожу на порох, вагою приблизно 150 г.Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За незаконне зберігання зброї та боєприпасів волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.