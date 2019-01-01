У луцькому «Промені» в Play Hall компанією можна грати безкоштовно*
Сьогодні, 17:01
У розважальному центрі «Промінь» великою компанією можна грати у Play Hall безкоштовно.
Відсвяткувати своє день народження рекомендують у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг».
"Відривайся на повну в зоні дитячих автоматів Play Hall, адже імениннику та його гостям гра у подарунок! (при замовленні вечірки від 1500 гривень)", - зазначають організатори.
Тож усіх запрошують у РЦ «Промінь» заадресою: просп. Президента Грушевського, 2.
Тел.: +380 (66) 755 07 57.
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Відсвяткувати своє день народження рекомендують у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг».
"Відривайся на повну в зоні дитячих автоматів Play Hall, адже імениннику та його гостям гра у подарунок! (при замовленні вечірки від 1500 гривень)", - зазначають організатори.
Тож усіх запрошують у РЦ «Промінь» заадресою: просп. Президента Грушевського, 2.
Тел.: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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