У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*
Сьогодні, 19:40
Для святкування визначних дат, необхідний особливий тортик.
Такий можна замовити в Ring Coffee, що знаходиться на четвертому поверсі РЦ «Промінь».
Тут його створить для вас досвідчений кондитер Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво.
Великий вибір десертів, що входять до меню закладу, а також абсолютно унікальні торти – все це щодня для лучан створюють в Ring Coffee.
Окрім того, за бажанням клієнта тут підготують неймовірно яскравий і різноманітний кенді-бар.
Щоб зробити замовлення телефонуйте: +380 (73) 11 61 718 або приходьте на четвертий поверх РЦ «Промінь» і замовляйте.
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Такий можна замовити в Ring Coffee, що знаходиться на четвертому поверсі РЦ «Промінь».
Тут його створить для вас досвідчений кондитер Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво.
Великий вибір десертів, що входять до меню закладу, а також абсолютно унікальні торти – все це щодня для лучан створюють в Ring Coffee.
Окрім того, за бажанням клієнта тут підготують неймовірно яскравий і різноманітний кенді-бар.
Щоб зробити замовлення телефонуйте: +380 (73) 11 61 718 або приходьте на четвертий поверх РЦ «Промінь» і замовляйте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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