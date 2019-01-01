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У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*

У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*
Для святкування визначних дат, необхідний особливий тортик.

Такий можна замовити в Ring Coffee, що знаходиться на четвертому поверсі РЦ «Промінь».

Тут його створить для вас досвідчений кондитер Світлана Панько, випускниця кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво.

Великий вибір десертів, що входять до меню закладу, а також абсолютно унікальні торти – все це щодня для лучан створюють в Ring Coffee.

Окрім того, за бажанням клієнта тут підготують неймовірно яскравий і різноманітний кенді-бар.

Щоб зробити замовлення телефонуйте: +380 (73) 11 61 718 або приходьте на четвертий поверх РЦ «Промінь» і замовляйте.

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Теги: торти, Ring Coffee
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