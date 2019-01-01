Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 березня





У суботу в регіоні висока ймовірність дощу. У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +1 до +3 градусів, удень до +5…+13. Вітер північно-західний, південно-західний, південний і західний, 1-12 м/с, у суботу посилення швидкості вітру 15-24 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,

місцями - дощ.

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