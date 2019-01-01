вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 березня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні висока ймовірність дощу. У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від +1 до +3 градусів, удень до +5…+13. Вітер північно-західний, південно-західний, південний і західний, 1-12 м/с, у суботу посилення швидкості вітру 15-24 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,
місцями - дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США готові давати гроші на українську «оборонку», – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:47
Волинянина, який хотів купити трактора, «кинули» на гроші шахраї
Сьогодні, 20:24
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 березня
Сьогодні, 20:00
У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*
Сьогодні, 19:40
Українці стали менше хворіти на венеричні захворювання
Сьогодні, 19:29
Схожі новини
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Сьогодні, 06:04
Наступного тижня в Україні обіцяють до 20 градусів тепла Наступного тижня в Україні обіцяють до 20 градусів тепла
14 березень, 16:58
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 березня
12 березень, 20:00
Завтра Україну накриють морози Завтра Україну накриють морози
12 березень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині пройшли навчання військовослужбовців зенітно-ракетного полку. ФОТО
Сьогодні, 21:15
 0
США готові давати гроші на українську «оборонку», – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:47
 0
Волинянина, який хотів купити трактора, «кинули» на гроші шахраї
Сьогодні, 20:24
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 березня
Сьогодні, 20:00
 0
У «Ring Coffee» – торти на замовлення від випускниці кулінарної академії Ектора Хіменеса-Браво*
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8