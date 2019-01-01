Волинські рукопашники зібрали купу нагород на Чемпіонаті України





Змагання відбувалися в Одесі 7-9 березня, - пишуть



Сутички у цьому видовищному виді єдиноборств проходять у двох дисциплінах одночасно. Перший раунд універсальної дуелі полягає у подоланні смуги перешкод зі стрільбою та метанням ножа у ціль, а в другому та третьому раундах бій проходить безпосередньо у рукопашному протистоянні в рингу.



Честь Волині у складі збірної команди області відстоювали вихованці Волинського регіонального клубу рукопашного бою «ІНСАЙТ» та Волинського регіонального клубу єдиноборств «ЛЕГІОН».



У віковій групі спортсменів 14-15 років медалі завоювали:



Золоті медалі переможців в Ольховича Олега (45 кг), Панасюка Владислава (55 кг), Баса Нестора (65 кг), Петренка Максима (понад 70 кг), срібло в Проця Дмитра (55 кг), бронза в Іванченко Ангеліни (понад 52 кг) - всі спортсмени вихованці Клубу «Інсайт», тренери: Заслужений тренер України, майстер IV дану з рукопашного бою Паліївець В.А., Майстер спорту України, майстер міжнародного II дану IBF з рукопашного бою Веремій І.В. та Майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби Немченко О.О.



У віковій групі спортсменів 16-17 років медалі завоювали:



Золоті медалі переможців в Радюка Вадима (65 кг) та Шумської Христини (понад 62 кг), срібло в Петровського Максима (55 кг) - всі спортсмени вихованці Клубу «Легіон», тренери: Майстер спорту України з рукопашного бою та універсального бою Заболотний А.В. та кандидат в майстри спорту України з рукопашного бою та універсального бою Радюк В.С.



Усіх волинських спортсменів включили до складу Національної Збірної команди України, вони будуть готуватися до Чемпіонатів Світу та Європи, які відбудуться незабаром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени на Чемпіонаті України з універсального бою серед юнаків та дівчат 14-15 та 16-17 років завоювали 6 золотих, 2 срібних та 1 бронзову нагороди. Це дозволило волинській команді зайняти почесне 4 місце у загальнокомандному заліку.Змагання відбувалися в Одесі 7-9 березня, - пишуть Волинські новини Сутички у цьому видовищному виді єдиноборств проходять у двох дисциплінах одночасно. Перший раунд універсальної дуелі полягає у подоланні смуги перешкод зі стрільбою та метанням ножа у ціль, а в другому та третьому раундах бій проходить безпосередньо у рукопашному протистоянні в рингу.Честь Волині у складі збірної команди області відстоювали вихованці Волинського регіонального клубу рукопашного бою «ІНСАЙТ» та Волинського регіонального клубу єдиноборств «ЛЕГІОН».У віковій групі спортсменів 14-15 років медалі завоювали:Золоті медалі переможців в Ольховича Олега (45 кг), Панасюка Владислава (55 кг), Баса Нестора (65 кг), Петренка Максима (понад 70 кг), срібло в Проця Дмитра (55 кг), бронза в Іванченко Ангеліни (понад 52 кг) - всі спортсмени вихованці Клубу «Інсайт», тренери: Заслужений тренер України, майстер IV дану з рукопашного бою Паліївець В.А., Майстер спорту України, майстер міжнародного II дану IBF з рукопашного бою Веремій І.В. та Майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби Немченко О.О.У віковій групі спортсменів 16-17 років медалі завоювали:Золоті медалі переможців в Радюка Вадима (65 кг) та Шумської Христини (понад 62 кг), срібло в Петровського Максима (55 кг) - всі спортсмени вихованці Клубу «Легіон», тренери: Майстер спорту України з рукопашного бою та універсального бою Заболотний А.В. та кандидат в майстри спорту України з рукопашного бою та універсального бою Радюк В.С.Усіх волинських спортсменів включили до складу Національної Збірної команди України, вони будуть готуватися до Чемпіонатів Світу та Європи, які відбудуться незабаром.

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