У Луцьку замість ринку «Привіз» хотіли збудувати торговий центр. ВІДЕО





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Торік у червні депутати Луцької міськради продовжили договір оренди землі ТзОВ "Екопрод" для обслуговування ринку на 10 років.



Заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук каже, підприємство, яке взяло в оренду землю, планувало розпочати тут будівництво.



"Міська рада надала в оренду ділянку для обслуговування ринку "Привіз"...Насправді було звернення про розгляд та будівництво торгового центру. Але був поданий не повний пакет документів, тому ми відмовили. Вивчаючи це питання надалі, якби по суті, не відповідає детальному плану території, ні будівельним нормам. Тому документи повернуті та підстав говорити про якесь будівництво наразі не має", - розповів Костянтин Петрочук.



Директор ринку, який представився Петром Аркадійовичем, у телефонній розмові сказав, що від будь яких коментарів на цю тему відмовляється.



"До 1-го травня нам продовжили оренду. Далі ми не знаємо, що там буде", - розповіла продавчиня.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ринок "Привіз" на Привокзальній площі Луцька збираються реконструювати.Про це інформує Суспільне Волині Торік у червні депутати Луцької міськради продовжили договір оренди землі ТзОВ "Екопрод" для обслуговування ринку на 10 років.Заступник Луцького міського головикаже, підприємство, яке взяло в оренду землю, планувало розпочати тут будівництво."Міська рада надала в оренду ділянку для обслуговування ринку "Привіз"...Насправді було звернення про розгляд та будівництво торгового центру. Але був поданий не повний пакет документів, тому ми відмовили. Вивчаючи це питання надалі, якби по суті, не відповідає детальному плану території, ні будівельним нормам. Тому документи повернуті та підстав говорити про якесь будівництво наразі не має", - розповів Костянтин Петрочук.Директор ринку, який представився, у телефонній розмові сказав, що від будь яких коментарів на цю тему відмовляється."До 1-го травня нам продовжили оренду. Далі ми не знаємо, що там буде", - розповіла продавчиня.Деталі – у сюжеті:

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