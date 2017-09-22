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У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці

У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці
У Луцьк приїхали понад чотири десятки жінок зі східних та південних областей України.

Візит до Луцька та зустріч у міській раді відбулися сьогодні, 15 березня, в рамках проекту «Жіноча політична взаємодія».

Як повідомила депутатка Луцькради, голова групи «Рівні можливості» Юлія Вусенко, студії «Жіночої політичної взаємодії» відбуваються вже вдруге. Перший етап тривав у місті Краматорську, другий – у Миколаєві. Наразі у Луцьку – фінальний етап проекту. Через зміну локацій намагаються познайомити учасниць з різними містами та кращими практиками місцевого самоврядування.

За її словами, мета проекту – підвищити жіночу активність у політичному житті та підготувати жінок до участі у місцевих виборах 2020 року.

Тож 42 учасниці відвідали Луцьку міську раду, де Юлія Вусенко ознайомила їх з роботою органу самоврядування. У раді учасниці обговорили основні перешкоди політичної участі жінок та виокремили переваги громадської жівночої активності як для громади, так і для країни вцілому.

Такі зустрічі, переконує Юлія Вусенко, є необхідними для побудови жіночого політичного лобі та залучення жінок до політичних процесів в Україні.

Згодом учасниці відвідали луцький ЦНАП, де їх зустрічала його очільниця Лариса Карпяк, і отримали інформацію про туристичний Луцьк від начальника управління туризму та промоції міста Катерини Теліпської.

У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці
У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці
У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці
У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці





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Теги: Юлія Вусенко, жінки, політика, Луцьк
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