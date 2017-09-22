У Луцьк з’їхалися жінки з різних регіонів, аби навчитися активності в політиці

У Луцьк приїхали понад чотири десятки жінок зі східних та південних областей України.Візит до Луцька та зустріч у міській раді відбулися сьогодні, 15 березня, в рамках проекту «Жіноча політична взаємодія».Як повідомила депутатка Луцькради, голова групи «Рівні можливості», студії «Жіночої політичної взаємодії» відбуваються вже вдруге. Перший етап тривав у місті Краматорську, другий – у Миколаєві. Наразі у Луцьку – фінальний етап проекту. Через зміну локацій намагаються познайомити учасниць з різними містами та кращими практиками місцевого самоврядування.За її словами, мета проекту – підвищити жіночу активність у політичному житті та підготувати жінок до участі у місцевих виборах 2020 року.Тож 42 учасниці відвідали Луцьку міську раду, де Юлія Вусенко ознайомила їх з роботою органу самоврядування. У раді учасниці обговорили основні перешкоди політичної участі жінок та виокремили переваги громадської жівночої активності як для громади, так і для країни вцілому.Такі зустрічі, переконує Юлія Вусенко, є необхідними для побудови жіночого політичного лобі та залучення жінок до політичних процесів в Україні.Згодом учасниці відвідали луцький ЦНАП, де їх зустрічала його очільниця, і отримали інформацію про туристичний Луцьк від начальника управління туризму та промоції міста