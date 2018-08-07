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У Польщі зростає ненависть до мусульман та українців

У Польщі зростає ненависть до мусульман та українців
За даними прокуратури Польщі, протягом останніх двох років зросла кількість злочинів проти українців, однак зареєстровані напади складають лише 5% від усіх випадків агресії.

Також зростає ненависть до мусульман, про що свідчать дані, зібрані польским виданням Newsweek, передає УНН.

Прокуратура пов'язує кількість нападів на ґрунті ненависті з загальним підйомом злочинності у Польщі. Протягом років такі злочини складали 0,14%. При цьому за статистикою скорочуються напади на ромів та євреїв і зростає кількість нападів на українців та мусульман.

Частина цих злочинів не враховується, якщо справа стосується знищення майна, бо в такому випадку неможливо довести, з яких саме мотивів це було скоєно.

Жертви насильства на ґрунті ненависті часто побоюються повідомляти про напади, оскільки перебувають у Польщі нелегально. Іноді вони мовчать, оскільки працюють без необхідних дозволів.

За даними омбудсмена Польщі, найпоширенішою причиною дискримінації є етнічне походження людей. Зокрема, саме таку причину нападів вказали 49% тих, хто зазнав насильства на ґрунті ненависті.

Для того, аби уникнути проблем, українці уникають розмов українською, а мусульмани вдягають верхній одяг з капюшоном, аби прикрити традиційні елементи вбрання. Темношкірі жертви нападів намагаються вдягати закритий одяг.

Також емігранти намагаються триматись ближче до дому і перебувають у стані тривоги, коли віддаляються від нього. Вони часто страждають на депресію та раптові емоційні кризи.

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Теги: Польща, кримінал
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