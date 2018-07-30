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У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО

У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
У Луцьку викрили торговців сурогатом.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Три протоколи про адміністративні правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП склали інспектори департаменту муніципальної варти на громадян, які торгували алкоголем "сурогатом" з рук в будинках на пр. Грушевського, 4, вул. Стрілецькій, 29 та вул. Привокзальній, 1 що у Луцьку.

"Далі слово за Луцьким міськрайонним судом, який визначатиме міру покарання за дані порушення. Нагадаємо, що ч.3 ст. 156 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень", - йдеться у повідомленні.
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО
У Луцьку у квартирах торгували «лівим» алкоголем. ФОТО

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Теги: сурогат, алкоголь
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