Красоти та пам’ятки Латинської Америки за 30 днів: як мандрівниця з Луцька добиралась до Мачу-Пікчу

Молодіжний центр YouthСфера та мандрівники з команди Friendlytravel.world організували travel-зустріч, присвячену Латинській Америці.В середу, 13 березня, майже тридцять осіб говорили про коку, дивились на джунглі та пінгвінів в пампасах, і разом «добирались» в таємничу «країну інків».– учасниця команди Friendlytravel поділилася враженнями з тридцятиденної мандрівки Латинстькою Америкою. Дівчина разом з друзями відвідала Аргентину, Чилі, Болівію та Перу, подолавши відстань у майже 40 тисяч кілометрів.Розпочала Анастасія travel-зустріч із історії про Патагонію та магеланових пінгвінів, яких вони побачили на півдні материка, а саме на узбережжі Атлантичного океану. Присутні побачили захопливі фотографії льодовика Періто-Морено, який знаходиться уНаціональному парку Лос-Гласьярес.Цікавий факт, що льдовик є третім за величиною запасом прісної води у світі, а його вік становить 30 000 років.Друга частина зустрічі була присвячена історіям про Болівію та Перу.«Щоб відвідати Болівію українцям потрібно мати щеплення від жовтої лихоманки та мати спеціальний документ який це підтверджує (видається у лікарні). Для перетину кордону також потрібно оформити візу. Можна це зробити в аеропорту будь-якої латиноамериканської країни це буде коштувати 100 доларів. Є альтернативний варіант –відвідати посольство Болівії у Аргентині (це було у нашому випадку). Попередньо заповнивши онлайн-форму, маючи копії усіх документів у посольстві, віза оформлюється безкоштовно протягом п’яти хвилин», - розповіла Анастасія.У Болівії мандрівники відвідали найбільший у світі солончак Уюні, Сукре, найвищу у світі столицю Ла-Пас, яка розташоване у долині Анд на висоті 3690 метрів над рівнем моря, місто Копакабана та озеро Тітікака.Слухаючи розповідь та спостерігаючи за фотографіями можна було на мить опинитися в тих місцях.Під час подорожі до Перу мандрівники побачили доколумбове місто інків – Мачу-Пікчу та відвідали колоніальне Куско. Анастасія поділилася власним досвідом, як оптимально та з мінімальними витратами потрапити в найтуристичніше місце у Перу.Для тих, хто планує самостійно організовувати свою подорож, мандрівниця рекомендує наступне:- Під час планування бюджету враховуйте витрати на дорогу, житло, харчування, транспорт у місці перебування, кошти на розваги/музеї/заклади, які ви хочете відвідати. Краще мати із собою долари, їх буде простіше обміняти на місцеву валюту.- Збір речей має бути оптимальним для вас. Якщо це буде подорож з наплічником, то краще не брати зайвих речей, компактно складати одяг та мати окрему сумку для документів та гаманця.- Складіть маршрут поїздки.- Складіть список місць, які ви хочете відвідати, де хочете покуштувати місцеву їжу.Шукайте локальні, а не туристичні місця. По-перше, вони дешевші, а по-друге цікавіші, так у вас є можливість поспілкуватися з місцевими жителями, відчути їх колорит.- Шукайте квитки для ваших перельотів у режимі «інкогніто». Так можна заощаджувати кошти під час подорожі. Також перевіряйте ціни на сайті авіакомпаній.Квитки вигідно купляти на сайтах: Kiwi.com та Skyscanner. За кілька місяців до вильоту, переглядайте тематичні акції на сайтах лоукостів.- Якщо ви їдете компанією, ви можете заощаджувати на житлі завдяки реферальній програмі на сайті Booking.com.