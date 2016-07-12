На Волині пройшли навчання військовослужбовців зенітно-ракетного полку. ФОТО





Тут розгорнули самодостатній польовий табір та відпрацьовували низку важливих завдань. Повідомляє



Під час злагодження підрозділи навчалися діяти як єдине ціле. Військові впевнені, що якісна підготовка бійців, командирів, злагоджена дія підрозділів, є основою сильної, боєздатної армії.



“У будь-якому районі та в будь-яку погоду наші хлопці повинні виконкувати завдання, які ставимо. Оцінку підрозділу

провели. Він якісно підготований і представляє собою один з найкращих в ОК”Захід”, – розповів майор Андрій Качан, в.о. начальника групи бойової підготовки.



Під час навчань військові здійснювали пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі на супроводження та її умовне знищення. За підсумками навчань, із завданнями військовослужбовці успішно впоралися. Керівництво ЗРП наголосило, що увесь особовий склад та техніка, готові до виконання завдань, а подібне злагодження згуртовує колектив та показує ті моменти, над якими ще варто працювати.



“Під час проведення дивізіонних тактичних навчань підрозділи дивізіону у складі 2-ох зенітно-ракетних батарей, озброєні зенітно-ракетним комплексом “Оса” виконували тактичні задачі: заняття стартових і запасних стартових позицій, заряджання, вичислення та умовне знищення повітряного противника. Основна задача – вдосконалння навичок зенітно-ракетним обслугам для кращого виконання своїх завдань в ООС”, – зазначив майор



За досить короткий час існування полк неодноразово показував високу майстерність при виконанні бойових завдань в зоні проведення ООС.



З кінця 2018-го року змінилася система продовольчого та речового забезпечення армії, військоим також були піднято зробітну плату, що значно підвищило пріоритет вибору цієї професії.



Як зазначають військовослужбовці, висока оцінка вищого керівництва та підтримка суспільства є запорукою успіху у виконанні завдань. Оскільки таку оцінку від керівництва отримали, а підтримка громадян України, рідних та близьких, яку відчувають, додає сил, то вони готові до виконання свої завдань в бойових умовах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На військовому полігоні у Володимир-Волинському районі відбулися кількаденні навчання військовослужбовців зенітно-ракетного полку.Тут розгорнули самодостатній польовий табір та відпрацьовували низку важливих завдань. Повідомляє "БУГ" Під час злагодження підрозділи навчалися діяти як єдине ціле. Військові впевнені, що якісна підготовка бійців, командирів, злагоджена дія підрозділів, є основою сильної, боєздатної армії.“У будь-якому районі та в будь-яку погоду наші хлопці повинні виконкувати завдання, які ставимо. Оцінку підрозділупровели. Він якісно підготований і представляє собою один з найкращих в ОК”Захід”, – розповів майор, в.о. начальника групи бойової підготовки.Під час навчань військові здійснювали пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі на супроводження та її умовне знищення. За підсумками навчань, із завданнями військовослужбовці успішно впоралися. Керівництво ЗРП наголосило, що увесь особовий склад та техніка, готові до виконання завдань, а подібне злагодження згуртовує колектив та показує ті моменти, над якими ще варто працювати.“Під час проведення дивізіонних тактичних навчань підрозділи дивізіону у складі 2-ох зенітно-ракетних батарей, озброєні зенітно-ракетним комплексом “Оса” виконували тактичні задачі: заняття стартових і запасних стартових позицій, заряджання, вичислення та умовне знищення повітряного противника. Основна задача – вдосконалння навичок зенітно-ракетним обслугам для кращого виконання своїх завдань в ООС”, – зазначив майор Олесій Бондар , командир зенітно-ракетного дивізіону.За досить короткий час існування полк неодноразово показував високу майстерність при виконанні бойових завдань в зоні проведення ООС.З кінця 2018-го року змінилася система продовольчого та речового забезпечення армії, військоим також були піднято зробітну плату, що значно підвищило пріоритет вибору цієї професії.Як зазначають військовослужбовці, висока оцінка вищого керівництва та підтримка суспільства є запорукою успіху у виконанні завдань. Оскільки таку оцінку від керівництва отримали, а підтримка громадян України, рідних та близьких, яку відчувають, додає сил, то вони готові до виконання свої завдань в бойових умовах.

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