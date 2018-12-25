Як на Волині здійснювали таїнство вінчання 100 років тому. РЕТРОФОТО





Усі представлені фото з Володимира вдалось відшукати на сайті



«Це інтернет-портал, який містить мільйони книг, картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які були оцифровані по всій Європі. Більш ніж 2000 установ по всій Європі сприяли Europeana. Зібрані колекції дозволяють користувачам досліджувати культурну та наукову спадщину Європи від передісторії до наших днів», – пояснює дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



До 1917 року для православних мешканців Російської імперії, в тому числі і Волинської губернії, дійсним проголошувався шлюб, освячений церквою. Якщо ж молоді не були обвінчані, то їх діти були незаконнонароджені. Не здійснюють таїнство вінчання також під час чотирьох великих постів, масляної і Великодньої неділі та великих релігійних свят.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таїнство вінчання зафіксоване на кадрах 1917 року.Усі представлені фото з Володимира вдалось відшукати на сайті «Європіа́на» (англ. Europeana.eu), повідомляє Район.Володимир-Волинський «Це інтернет-портал, який містить мільйони книг, картин, фільмів, музейних предметів та архівних записів, які були оцифровані по всій Європі. Більш ніж 2000 установ по всій Європі сприяли Europeana. Зібрані колекції дозволяють користувачам досліджувати культурну та наукову спадщину Європи від передісторії до наших днів», – пояснює дослідницяДо 1917 року для православних мешканців Російської імперії, в тому числі і Волинської губернії, дійсним проголошувався шлюб, освячений церквою. Якщо ж молоді не були обвінчані, то їх діти були незаконнонароджені. Не здійснюють таїнство вінчання також під час чотирьох великих постів, масляної і Великодньої неділі та великих релігійних свят.

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