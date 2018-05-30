Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку





Обґрунтування з цього приводу надав член виконкому, головний лікар МТМО Олег Самчук. Про це пише



Він зазначив, що Ковельське відділення переливання крові має першу категорію, згідно якої заготовляється 1200 літрів крові в рік (друга категорія — 840 л, третя — 520-550 л). Ці норми визначені ще за радянських часів, але діють і до нині. Для забезпечення потреб згідно затвердженої норми залучається 2650 донорів. З розвитком медицини стали застосовуватися нові технології, зменшилась потреба у такій кількості крові, яка передбачена нормами. Компоненти крові необхідні при наданні медичної допомоги тяжким хворим, діалізним пацієнтам, реанімаційним, при опіках, з травмами. Для решти пацієнтів застосовуються інші методи лікування. Тому плазми використовується все менше і менше, а державні норми залишилися ті ж самі.



— Для потреб Ковельського МТМО, аби повністю забезпечити компонентами крові тих, хто лікується у закладі, використовується 600-700 літрів. Є — 500-600 літрів в рік. Завжди він передавався на обласну станцію переливання крові. За це наш заклад отримував препарат альбумін. В Україні є єдиний Фармацевтичний завод «Біофарма», який спеціалізується на переробці крові. Колись він був державним, нині — приватний. Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров'я прийняли рішення про те, що альбумін не є препаратом крові, а є лікарським засобом, який має продаватись в аптеці. Тож тепер жодна станція переливання крові в Україні не приймає залишки плазми, бо їх не можна обміняти на альбумін. За цей препарат треба тепер платити гроші, — каже головний лікар.



Практично в усіх лікарнях є залишки крові, які медзаклади змушені утилізовувати. Проте є інший варіант. Можна здавати цю сировину на завод і отримувати за неї кошти, або той же альбумін. Ковельське МТМО перше в Україні уклало договір із приватним заводом «Біофарма» про таку співпрацю. На Волині ще дві станції переливання крові — Волинська обласна та Володимир-Волинська також планують підписати такі угоди. А поки їх немає — вони і далі будуть утилізувати залишки крові.





Олег Самчук звернув увагу присутніх на наступний момент:



— Залишки крові, котрі є у Ковелі, ми пропонували безкоштовно для потреб лікарень та госпіталів, де надають медичну допомогу бійцям, пораненим на сході під час бойових дій. Жоден заклад не скористався такою можливістю. Крім сусідніх районів: Турійського, Ратнівського, Старовижівського, які для своїх потреб забирають плазму у Ковелі. Навіть сусідні області, маючи дефіцит крові, не приїздять сюди за нею.





Члени виконкому одноголосно підтримали запропоноване рішення, яким Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанню надано дозвіл на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на засіданні виконкому, яке відбулося 14 березня, прийнято рішення про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю, що обліковується на балансі закладу.Обґрунтування з цього приводу надав член виконкому, головний лікар МТМО. Про це пише КовельPost Він зазначив, що Ковельське відділення переливання крові має першу категорію, згідно якої заготовляється 1200 літрів крові в рік (друга категорія — 840 л, третя — 520-550 л). Ці норми визначені ще за радянських часів, але діють і до нині. Для забезпечення потреб згідно затвердженої норми залучається 2650 донорів. З розвитком медицини стали застосовуватися нові технології, зменшилась потреба у такій кількості крові, яка передбачена нормами. Компоненти крові необхідні при наданні медичної допомоги тяжким хворим, діалізним пацієнтам, реанімаційним, при опіках, з травмами. Для решти пацієнтів застосовуються інші методи лікування. Тому плазми використовується все менше і менше, а державні норми залишилися ті ж самі.— Для потреб Ковельського МТМО, аби повністю забезпечити компонентами крові тих, хто лікується у закладі, використовується 600-700 літрів. Є — 500-600 літрів в рік. Завжди він передавався на обласну станцію переливання крові. За це наш заклад отримував препарат альбумін. В Україні є єдиний Фармацевтичний завод «Біофарма», який спеціалізується на переробці крові. Колись він був державним, нині — приватний. Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров'я прийняли рішення про те, що альбумін не є препаратом крові, а є лікарським засобом, який має продаватись в аптеці. Тож тепер жодна станція переливання крові в Україні не приймає залишки плазми, бо їх не можна обміняти на альбумін. За цей препарат треба тепер платити гроші, — каже головний лікар.Практично в усіх лікарнях є залишки крові, які медзаклади змушені утилізовувати. Проте є інший варіант. Можна здавати цю сировину на завод і отримувати за неї кошти, або той же альбумін. Ковельське МТМО перше в Україні уклало договір із приватним заводом «Біофарма» про таку співпрацю. На Волині ще дві станції переливання крові — Волинська обласна та Володимир-Волинська також планують підписати такі угоди. А поки їх немає — вони і далі будуть утилізувати залишки крові.Олег Самчук звернув увагу присутніх на наступний момент:— Залишки крові, котрі є у Ковелі, ми пропонували безкоштовно для потреб лікарень та госпіталів, де надають медичну допомогу бійцям, пораненим на сході під час бойових дій. Жоден заклад не скористався такою можливістю. Крім сусідніх районів: Турійського, Ратнівського, Старовижівського, які для своїх потреб забирають плазму у Ковелі. Навіть сусідні області, маючи дефіцит крові, не приїздять сюди за нею.Члени виконкому одноголосно підтримали запропоноване рішення, яким Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанню надано дозвіл на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю.

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