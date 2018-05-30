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Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку

Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку
У Ковелі на засіданні виконкому, яке відбулося 14 березня, прийнято рішення про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю, що обліковується на балансі закладу.

Обґрунтування з цього приводу надав член виконкому, головний лікар МТМО Олег Самчук. Про це пише КовельPost.

Він зазначив, що Ковельське відділення переливання крові має першу категорію, згідно якої заготовляється 1200 літрів крові в рік (друга категорія — 840 л, третя — 520-550 л). Ці норми визначені ще за радянських часів, але діють і до нині. Для забезпечення потреб згідно затвердженої норми залучається 2650 донорів. З розвитком медицини стали застосовуватися нові технології, зменшилась потреба у такій кількості крові, яка передбачена нормами. Компоненти крові необхідні при наданні медичної допомоги тяжким хворим, діалізним пацієнтам, реанімаційним, при опіках, з травмами. Для решти пацієнтів застосовуються інші методи лікування. Тому плазми використовується все менше і менше, а державні норми залишилися ті ж самі.

— Для потреб Ковельського МТМО, аби повністю забезпечити компонентами крові тих, хто лікується у закладі, використовується 600-700 літрів. Є — 500-600 літрів в рік. Завжди він передавався на обласну станцію переливання крові. За це наш заклад отримував препарат альбумін. В Україні є єдиний Фармацевтичний завод «Біофарма», який спеціалізується на переробці крові. Колись він був державним, нині — приватний. Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров'я прийняли рішення про те, що альбумін не є препаратом крові, а є лікарським засобом, який має продаватись в аптеці. Тож тепер жодна станція переливання крові в Україні не приймає залишки плазми, бо їх не можна обміняти на альбумін. За цей препарат треба тепер платити гроші, — каже головний лікар.

Практично в усіх лікарнях є залишки крові, які медзаклади змушені утилізовувати. Проте є інший варіант. Можна здавати цю сировину на завод і отримувати за неї кошти, або той же альбумін. Ковельське МТМО перше в Україні уклало договір із приватним заводом «Біофарма» про таку співпрацю. На Волині ще дві станції переливання крові — Волинська обласна та Володимир-Волинська також планують підписати такі угоди. А поки їх немає — вони і далі будуть утилізувати залишки крові.
Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку


Олег Самчук звернув увагу присутніх на наступний момент:

— Залишки крові, котрі є у Ковелі, ми пропонували безкоштовно для потреб лікарень та госпіталів, де надають медичну допомогу бійцям, пораненим на сході під час бойових дій. Жоден заклад не скористався такою можливістю. Крім сусідніх районів: Турійського, Ратнівського, Старовижівського, які для своїх потреб забирають плазму у Ковелі. Навіть сусідні області, маючи дефіцит крові, не приїздять сюди за нею.
Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку


Члени виконкому одноголосно підтримали запропоноване рішення, яким Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанню надано дозвіл на продаж плазми, непридатної для використання з лікувальною ціллю.
Волинська лікарня першою в Україні буде продавати залишки крові на переробку

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Теги: Ковельське МТМО, кров, плазма, продаж, виконком, фармацевтичний завод
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