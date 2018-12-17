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У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО

У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО
Луцькі патрульні виявили за кермом п'яного заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Геннадія Кожевнікова.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила жінка, яка проходила повз і упізнала у водієві Геннадія Кожевнікова.

Як виявилось, посадовець перебував на службовій автівці, марки Skoda Octavia.

Перевірка на драґері виявила у його крові 0,29 проміле алкоголю.

Геннадій Кожевніков заявив, що не вживав алкоголь, мовляв, лікується, однак з порушенням погодився.
У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО

У патрульній поліції підтвердили, що близько 20 години зупинили водія за орієнтуванням, а оскільки перевірка була позитивною, то на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП.
У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО

До слова, сьогодні, 15 березня, відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів.

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Теги: п'яний, водій, поліція, Держпродспоживслужба, Геннадій Кожевніков
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Коментарі 3
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Чому п'яні не беруть таксі? Наражають себе та інших на небезпеку? Задумайтесь будь ласка!!!
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Обурена без відповідальністю водіїв. Люди задумайтесь, може трапитися непоправна трагедія.
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Професійне свято. І лікувався .
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