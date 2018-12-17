У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО
Сьогодні, 22:17
Луцькі патрульні виявили за кермом п'яного заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Геннадія Кожевнікова.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила жінка, яка проходила повз і упізнала у водієві Геннадія Кожевнікова.
Як виявилось, посадовець перебував на службовій автівці, марки Skoda Octavia.
Перевірка на драґері виявила у його крові 0,29 проміле алкоголю.
Геннадій Кожевніков заявив, що не вживав алкоголь, мовляв, лікується, однак з порушенням погодився.
У патрульній поліції підтвердили, що близько 20 години зупинили водія за орієнтуванням, а оскільки перевірка була позитивною, то на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП.
До слова, сьогодні, 15 березня, відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила жінка, яка проходила повз і упізнала у водієві Геннадія Кожевнікова.
Як виявилось, посадовець перебував на службовій автівці, марки Skoda Octavia.
Перевірка на драґері виявила у його крові 0,29 проміле алкоголю.
Геннадій Кожевніков заявив, що не вживав алкоголь, мовляв, лікується, однак з порушенням погодився.
У патрульній поліції підтвердили, що близько 20 години зупинили водія за орієнтуванням, а оскільки перевірка була позитивною, то на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП.
До слова, сьогодні, 15 березня, відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Чому п'яні не беруть таксі? Наражають себе та інших на небезпеку? Задумайтесь будь ласка!!!
Обурена без відповідальністю водіїв. Люди задумайтесь, може трапитися непоправна трагедія.
Професійне свято. І лікувався .
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