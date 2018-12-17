У Луцьку п'яним за кермом спіймали високопосадовця. ФОТО

Луцькі патрульні виявили за кермом п'яного заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Волинській областіПро цеповідомила жінка, яка проходила повз і упізнала у водієві Геннадія Кожевнікова.Як виявилось, посадовець перебував на службовій автівці, марки Skoda Octavia.Перевірка на драґері виявила у його крові 0,29 проміле алкоголю.Геннадій Кожевніков заявив, що не вживав алкоголь, мовляв, лікується, однак з порушенням погодився.У патрульній поліції підтвердили, що близько 20 години зупинили водія за орієнтуванням, а оскільки перевірка була позитивною, то на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП.До слова, сьогодні, 15 березня, відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів.