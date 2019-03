Українці зможуть миттєво надсилати поліції фото правопорушень

Після останнього оновлення додатку "My Pol", яке відбудеться в суботу, 16 березня, українці зможуть миттєво надсилати фото правопорушень. Таким чином люди зможуть швидко і наочно описати подію, а поліція отримає повну картину того, що відбувається.Про це йдеться на сторінці "Моя Поліція - My Pol" у facebook."Кілька важливих нюансів, щоб успішно користуватися новою функцією:1. Додати фото можна буде лише в категоріях правопорушень. Щоб перейти до категорій, треба натиснути на жовту кнопку на головному екрані. Нова функція запрацює в усіх категоріях, окрім "Інше".2. Фото можна зробити лише через застосунок My Pol. Щоб виконати дію, застосунок запитуватиме дозвіл до користування камерою і зберігання в галереї, це нормально. Сторонні фото надсилати не можна, щоб зберегти документальність та актуальність фотодоказу.3. Важливо, щоб під час надсилання фото у вас працював високошвидкісний інтернет (як мінімум 3G).4. В одній заявці можна надіслати до 3 фото. Коли усі фото завантажаться, вони стануть світлими.5. Щоб отримати пояснення, які правопорушення стосуються тієї чи іншої категорії, ви можете затиснути іконку з вибраною категорією.6. Як завжди, для коректної роботи застосунку потрібен увімкнений GPS. Без увімкненої геолокації надіслати виклик поліції не можна. З увімкненим GPS поле вашого місцеперебування автоматично заповниться та ви зможете за потреби його відредагувати.7. Якщо застосунки на вашому смартфоні оновлюються вручну, завантажте нову версію My Pol у суботу 16 березня. І за потреби користуйтеся новою функцією", - радять розробники.