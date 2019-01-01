Українці зможуть миттєво надсилати поліції фото правопорушень
Сьогодні, 22:37
Після останнього оновлення додатку "My Pol", яке відбудеться в суботу, 16 березня, українці зможуть миттєво надсилати фото правопорушень. Таким чином люди зможуть швидко і наочно описати подію, а поліція отримає повну картину того, що відбувається.
Про це йдеться на сторінці "Моя Поліція - My Pol" у facebook.
"Кілька важливих нюансів, щоб успішно користуватися новою функцією:
1. Додати фото можна буде лише в категоріях правопорушень. Щоб перейти до категорій, треба натиснути на жовту кнопку на головному екрані. Нова функція запрацює в усіх категоріях, окрім "Інше".
2. Фото можна зробити лише через застосунок My Pol. Щоб виконати дію, застосунок запитуватиме дозвіл до користування камерою і зберігання в галереї, це нормально. Сторонні фото надсилати не можна, щоб зберегти документальність та актуальність фотодоказу.
3. Важливо, щоб під час надсилання фото у вас працював високошвидкісний інтернет (як мінімум 3G).
4. В одній заявці можна надіслати до 3 фото. Коли усі фото завантажаться, вони стануть світлими.
5. Щоб отримати пояснення, які правопорушення стосуються тієї чи іншої категорії, ви можете затиснути іконку з вибраною категорією.
6. Як завжди, для коректної роботи застосунку потрібен увімкнений GPS. Без увімкненої геолокації надіслати виклик поліції не можна. З увімкненим GPS поле вашого місцеперебування автоматично заповниться та ви зможете за потреби його відредагувати.
7. Якщо застосунки на вашому смартфоні оновлюються вручну, завантажте нову версію My Pol у суботу 16 березня. І за потреби користуйтеся новою функцією", - радять розробники.
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Про це йдеться на сторінці "Моя Поліція - My Pol" у facebook.
"Кілька важливих нюансів, щоб успішно користуватися новою функцією:
1. Додати фото можна буде лише в категоріях правопорушень. Щоб перейти до категорій, треба натиснути на жовту кнопку на головному екрані. Нова функція запрацює в усіх категоріях, окрім "Інше".
2. Фото можна зробити лише через застосунок My Pol. Щоб виконати дію, застосунок запитуватиме дозвіл до користування камерою і зберігання в галереї, це нормально. Сторонні фото надсилати не можна, щоб зберегти документальність та актуальність фотодоказу.
3. Важливо, щоб під час надсилання фото у вас працював високошвидкісний інтернет (як мінімум 3G).
4. В одній заявці можна надіслати до 3 фото. Коли усі фото завантажаться, вони стануть світлими.
5. Щоб отримати пояснення, які правопорушення стосуються тієї чи іншої категорії, ви можете затиснути іконку з вибраною категорією.
6. Як завжди, для коректної роботи застосунку потрібен увімкнений GPS. Без увімкненої геолокації надіслати виклик поліції не можна. З увімкненим GPS поле вашого місцеперебування автоматично заповниться та ви зможете за потреби його відредагувати.
7. Якщо застосунки на вашому смартфоні оновлюються вручну, завантажте нову версію My Pol у суботу 16 березня. І за потреби користуйтеся новою функцією", - радять розробники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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